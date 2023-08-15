MLB／連大谷也難救天使！1安打慘遭完封天使主帥Nevin：我很失望
MLB美國職棒大聯盟今(15)洛杉磯天使慘遭德州遊騎兵大比分完封，天使隊日籍強打「二刀流」大谷翔平3打數0安打吞2K，遭遊騎兵強投 「薛蛇」Max Scherzer壓制，整場天使隊僅敲1安，最終0:12輸給遊騎兵隊，賽後天使主帥Phil Nevin表示：「我感到很失望，但我確認這支球隊明天一定會再奮起。」
記者吳政紘/綜合報導
先前在交易大限前從紐約大都會轉來德州遊騎兵的強投 「薛蛇」Max Scherzer先發7局完封天使，僅讓天使敲1安， Scherzer首局就三振3人，讓天使隊三上三下，整場比賽送出11次三振完全封鎖天使打線， Scherzer從第三局開始連續5局都讓對手三上三下，而天使隊唯一的安打是在2局上半由 Mike Moustakas敲出。 。
Scherzer 在投球面展現宰制力，遊騎兵打線也不遑多讓，整場比賽13支安打，包含2支的全壘打，其中 Marcus Semien在7局下轟出一發3分砲， Adolis Garcia在同一局也敲出一發2分砲，一局灌進5分，讓比賽失去懸念。
目前遊騎兵隊戰績71勝48敗，暫居美聯東區龍頭，而天使隊戰績59勝61敗，暫居外卡第7。Phil Nevin說：「這場比賽大家精神沒有很集中，我總是說，失誤之後才是更重要的事，我蠻失望的，但這支球隊明天會再度振作。」