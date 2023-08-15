台灣虎航掛牌上市！限時優惠「加1元多1人」明截止　9時開搶機票

曾選過高雄市長　曾尹儷入民眾黨對戰民進黨邱議瑩

▲民眾黨提名去年用無黨籍參選高雄市長的曾尹儷（如圖），參選高雄第一選區立委，對戰該選區的民進黨立委邱議瑩。（圖／民眾黨高雄市黨部提供）
▲民眾黨提名去年用無黨籍參選高雄市長的曾尹儷（如圖），參選高雄第一選區立委，對戰該選區的民進黨立委邱議瑩。（圖／民眾黨高雄市黨部提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

民眾黨中央委員會日前通過，提名去年用無黨籍參選高雄市長的曾尹儷，參選高雄第一選區立委，對戰該選區的民進黨立委邱議瑩，曾尹儷今（15）日也特地召開記者會告訴選民這個訊息，民眾黨高雄市黨部主委莊貽量指出，曾博士是前高雄市長候選人，現由民眾黨徵召出戰，將參選高雄最大的第一選區。

我是廣告 請繼續往下閱讀
莊貽量說，曾尹儷擁有公共管理專業，曾參選市長並有多年的輔選經驗，被視為地方專業人才，曾博士的參選決定得到了柯主席的支持，她承諾將投入前線為高雄市民努力，重點推動財務資源分配、觀光業發展以及地區經濟進步，以解決城鄉差距問題，同時也期望以自己的專業能力贏得地方的支持，更關注被遺忘的行政區。

莊貽量認為，在地方政治中，在野勢力的團結至關重要，選舉中，各地方在野政黨的結盟與合作直接影響地方政治的局勢，若各方不協作，可能導致政治版圖的改變，讓在野陣營失去地方政治中的立足之地。因此，儘管政見有所不同，各地方在野政黨應攜手合作，共同應對各種挑戰，至於提名候選人方面，相互的禮讓與合作不僅能增強整體競爭力，還能提高執政權力的輪替可能性。

高雄立委第一選區涵蓋14個行政區，其中包括桃源、那瑪夏、甲仙等地，選區的面積達到2395平方公里，共有159個里和2718個鄰，人口約有26萬，選舉人數約22萬，而上一屆選舉的投票率相對較低，對此，曾尹儷表示，她將這次的參選視為一個公民參與的專案計畫，並期待明年市民能夠踴躍投票，為改變自己生活的未來發聲。

曾尹儷說，這個選區對她具有特殊的意義，她不僅感謝在大樹執行的伏流水公民參與專案，為她的博士論文帶來豐富經驗，而且身為高雄在地人，在這個城市中看到了極大的城鄉差距，在合併後，這種差距並未減小，這種現實對她來說是震撼的，也是難以言喻的。在資源分配極度不均的情況下，她發現相同的高雄市民，卻經歷著截然不同的生活待遇，並且民生權益被忽略。

她也批評政治被扭曲，政治人物只追求選票，而忽視了百姓的需求，這是政治當前的嚴重現象，身為推動公共政策的專業社會工作者，她認為有責任要以身作則，透過參選吸引更多市民關注分配不公的問題，尤其是影響高雄市民生活權益的問題。

王鴻薇轟屏東前瞻預算　屏縣府重砲聲明：請不要歧視屏東

高虹安被起訴時機點巧合？陳建仁：別把不相關的牽扯進來

2024參戰！趙正宇桃園新看板曝光「正心守護、宇您同行」

中對台課反傾銷稅　陳建仁：中國無須藉機無端挑釁

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀