曾選過高雄市長　曾尹儷入民眾黨對戰民進黨邱議瑩

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莊貽量認為，在地方政治中，在野勢力的團結至關重要，選舉中，各地方在野政黨的結盟與合作直接影響地方政治的局勢，若各方不協作，可能導致政治版圖的改變，讓在野陣營失去地方政治中的立足之地。因此，儘管政見有所不同，各地方在野政黨應攜手合作，共同應對各種挑戰，至於提名候選人方面，相互的禮讓與合作不僅能增強整體競爭力，還能提高執政權力的輪替可能性。
高雄立委第一選區涵蓋14個行政區，其中包括桃源、那瑪夏、甲仙等地，選區的面積達到2395平方公里，共有159個里和2718個鄰，人口約有26萬，選舉人數約22萬，而上一屆選舉的投票率相對較低，對此，曾尹儷表示，她將這次的參選視為一個公民參與的專案計畫，並期待明年市民能夠踴躍投票，為改變自己生活的未來發聲。
曾尹儷說，這個選區對她具有特殊的意義，她不僅感謝在大樹執行的伏流水公民參與專案，為她的博士論文帶來豐富經驗，而且身為高雄在地人，在這個城市中看到了極大的城鄉差距，在合併後，這種差距並未減小，這種現實對她來說是震撼的，也是難以言喻的。在資源分配極度不均的情況下，她發現相同的高雄市民，卻經歷著截然不同的生活待遇，並且民生權益被忽略。
她也批評政治被扭曲，政治人物只追求選票，而忽視了百姓的需求，這是政治當前的嚴重現象，身為推動公共政策的專業社會工作者，她認為有責任要以身作則，透過參選吸引更多市民關注分配不公的問題，尤其是影響高雄市民生活權益的問題。