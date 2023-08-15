LINE新功能超神！主題富翁快設定 可「自動輪播」換風格
LINE又進化啦！最新版本LINE 13.12.0 已於雙平台相繼上線，新增3大功能，其中主題富翁不可錯過，可定期輪播你的各種主題，開LINE聊天充滿驚喜。此外，新功能另有個人檔案工作室可設定「LINE FRIENDS」角色為個人圖片，同步連動子社群聊天室封面與背景照片，設定方式一次看。
記者黃韻文/綜合報導
🟡主題自動輪播
用戶只要更新到13.12版本，可選擇所擁有的主題，進行不同頻率的自動輪播，上限150組。
📍路徑：右上角「設定」>主題>主題一覽
🟡設定「LINE FRIENDS」角色為個人圖片
LINE FRIENDS迷有福了！個人檔案工作室除了提供AI自拍、AI肖像等設定個人圖片方式，即起新增「LINE FRIENDS」，也可設定為個人圖片。
📍路徑：主頁>個人檔案工作室>LINE FRIENDS>首次使用，同意服務條款>挑選自己喜歡的角色>點選「設為個人圖片」
🟡子社群封面與背景同步
一個主社群底下可以建立多個子社群，但管理員在子社群間切換有時會造成錯頻的囧況，只要更新子社群的封面照片，就可以連動該子社群的聊天室背景，加強子社群鑑別度。
📍路徑：子社群右上角「≡」>其他設定>子社群聊天室封面照片