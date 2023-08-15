越南電子簽證今開放！「申請方式、費用」一次看： 現省數千元
終於不用辛苦且花大錢請代辦處理越南簽證了！越南政府昨(14)日發出公告，8月15日起開放所有國家和地區公民申請發放電子簽證（E-VISA），包括台灣在內，未來台灣旅客前往越南可以直接線上申辦簽證，費用每人僅收取25美金（約新台幣800元），直接可省去好幾千元的花費。
記者葉盛耀/綜合報導
去年底各國邊境解封，越南尚未恢復台灣旅客申請電子簽證，當時需透過旅遊業者代辦，但價格高昂且混亂，從新台幣3000~6000元都有；今年即便簽證代辦費用已壓縮在3、4000元，仍然算是一筆不小的費用。現所有想飛去越南的台灣旅客，終於可以僅以25美金價格申請。《NOWnews今日新聞》為您整理相關訊息，包含費用、如何申請等。
📍申請越南電子簽證要多少錢？
每人僅收取25美金（約新台幣800元），相較之前須請旅遊業者代辦，約莫至少能省下3000元費用。
📍越南電子簽證如何申請？
到指定網站(按此)申請，進入後語言選擇為英文，現尚無中文選項。點選右上角的「Submit application」，即可開始。
需要先上傳6x4大頭照（需摘除眼鏡）和護照，並填入電子信箱，待電子信箱回覆後即可填寫個人詳細資料，再填入包含姓名、出生年月日等詳細資料，若有14歲以下兒童隨行，可同步申請。填寫完成後會取得一組識別碼，提供申請人未來查詢簽證是否通過並可將電子簽列印下來。
📍越南電子簽證要多久才能拿到？
填寫並申請完畢後，約3個工作天。（越南時間= GMT+7，不包括週六、週日和越南公共假期）
📍越南電子簽證有效日多久？
90天，並可多次進出越南。