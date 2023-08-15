北市Me too事件公園處長拔官 蔣萬安證實：先調離現職
台北市公園處爆出駐衛警性騷擾案，經過調查認定事證明確，引發各界議論。而該名駐衛警性騷擾事蹟明確，遭記兩大過免職外，公園處長黃淑如也自請處分。傳黃淑如處長一職遭拔，轉為擔任工務局主任秘書，而處長一職則由原主秘藍舒凢接任，台北市長蔣萬安今（15）日也證實，黃淑如自請處分，也決定將其調離現職，預計9月1日生效。
記者邱新博／台北報導
民進黨議員洪婉臻6月中舉行記者會爆料公園處駐衛警性騷擾案件，受害者更多達8人、甚至衍生職場霸凌。後續市府調查結果認定駐衛警性騷擾行為明確，2大過免職處分；而公園處長黃淑如則在事發時就自請處分，因督導不周影響機關聲譽，將依照市府及所屬各機關公務人員獎懲標準懲處，最後決議將其調離現職。
蔣萬安今出席《看見台灣》十週年攝影巡迴展開展記者會，會前針對黃淑如遭拔官，蔣萬安表示，6月中發生這件事情，第一時間即刻將駐衛警記兩大過免職，公園處長也自請處分，所以最終也決定調離現職，9月1日就會正式生效，態度就是面對任何性騷擾事件，絕不寬貸，絕對零容忍。
不過黃淑如在處長一職遭拔後，仍僅是微降至工務局擔任主任秘書是否不太妥當？對此蔣萬安則說，最主要是先調離現職，先離開主管職與公園處相關管理業務，「因為她自請處分，我們也做了這樣的決定，我們最重要是希望能夠避免類似情況再發生。」