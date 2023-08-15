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Lisa爆熱戀「世界首富」之子！BLACKPINK全員戀愛中

▲BLACKPINK成員Lisa（右）爆與首富之子弗雷德里克阿爾諾熱戀，其他成員也傳戀愛中。（圖／Lisa、Frédéric Arnault IG
▲BLACKPINK成員Lisa（右）爆與首富之子弗雷德里克阿爾諾熱戀，其他成員也傳戀愛中。（圖／Lisa、Frédéric Arnault IG

記者黃雅琪/綜合報導

韓團BLACKPINK成員，除了才剛剛與男星安普賢認愛的Jisoo（金智秀）之外，Lisa與精品LVMH集團執行長的三公子弗雷德里克阿爾諾的戀情，也備受外界關注！13日兩人在洛杉磯私人飛機候機室，再度同框被拍，引起粉絲熱議。BLACKPINK成員紛紛戀愛，成員們的緋聞歷史也再度被重提討論。

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▲▼Lisa公開BLACKPINK過往合照。（圖／Lisa IG）
▲BLACKPINK成員們都傳出緋聞。（圖／Lisa IG）
Lisa爆熱戀「世界首富」之子

泰籍成員Lisa與男星朴寶劍曾一同觀賞Bruno Mars韓國演唱會，但因為兩人當時一起代言商品，又屬同一姊妹公司，因此傳聞並未造成熱議。今年7月，Lisa在法國巴黎街頭被民眾直擊，與世界首富、LVMH董事長貝爾諾阿爾諾的三公子弗雷德里克阿爾諾用餐，兩人吃飯過程有說有笑，戀愛氛圍引發外界討論。

▲BLACKPINK世界巡迴演唱會《BORN PINK》近日來到紐澤西州站，沒想到Jennie在演唱會途中，竟差點發生跌落舞台的意外。（圖／翻攝自Jennie IG）
▲BLACKPINK Jennie緋聞對象都是男團成員。（圖／翻攝自Jennie IG）
「男團殺手」Jennie緋聞爆不停

「男團殺手」Jennie（金珍妮），曾和大17歲的音樂製作人Teddy Park傳出緋聞，但遭到YG娛樂嚴正駁斥；後與Exo成員KAI認愛、又傳自由進出G-Dragon（權志龍）家門，但最後都無疾而終。防彈少年團的成員V（金泰亨）是Jennie最新的緋聞對象，兩人被拍到同遊濟州島、巴黎街頭甜蜜牽手散步，但至今都尚未認愛。

▲Rosé成為練習生時完全不會跳舞，雖然她只練習4年就出道，但舞蹈能力卻不輸給其他團員。（圖／翻攝自Rosé IG）
▲Rosé傳與姜棟元熱戀中。（圖／翻攝自Rosé IG）
主唱Rosé傳熱戀姜棟元ING

BLACKPINK主唱Rosé（朴彩英）曾與男團Got7成員Mark Tuan傳緋聞，最後由Mark在Twitter上發聲闢謠：「你們都太搞笑了，停下來吧！」幽默否認傳聞。緋聞對象不只藝人，音樂串流媒體平台Spotify的高層Jeremy Erlich，曾與Rosé一起看演唱會、現身酒店，但也都沒有正面回應。今年4月，Rosé爆出與「南韓四大公共財」之一的姜棟元熱戀中，兩人被拍到戴同款項鍊、外套一同出席聚會，「YG娛樂」沒有正面否認，使這段相差16歲的戀情更顯真實。

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