Lisa爆熱戀「世界首富」之子！BLACKPINK全員戀愛中

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泰籍成員Lisa與男星朴寶劍曾一同觀賞Bruno Mars韓國演唱會，但因為兩人當時一起代言商品，又屬同一姊妹公司，因此傳聞並未造成熱議。今年7月，Lisa在法國巴黎街頭被民眾直擊，與世界首富、LVMH董事長貝爾諾阿爾諾的三公子弗雷德里克阿爾諾用餐，兩人吃飯過程有說有笑，戀愛氛圍引發外界討論。
「男團殺手」Jennie緋聞爆不停
「男團殺手」Jennie（金珍妮），曾和大17歲的音樂製作人Teddy Park傳出緋聞，但遭到YG娛樂嚴正駁斥；後與Exo成員KAI認愛、又傳自由進出G-Dragon（權志龍）家門，但最後都無疾而終。防彈少年團的成員V（金泰亨）是Jennie最新的緋聞對象，兩人被拍到同遊濟州島、巴黎街頭甜蜜牽手散步，但至今都尚未認愛。
主唱Rosé傳熱戀姜棟元ING
BLACKPINK主唱Rosé（朴彩英）曾與男團Got7成員Mark Tuan傳緋聞，最後由Mark在Twitter上發聲闢謠：「你們都太搞笑了，停下來吧！」幽默否認傳聞。緋聞對象不只藝人，音樂串流媒體平台Spotify的高層Jeremy Erlich，曾與Rosé一起看演唱會、現身酒店，但也都沒有正面回應。今年4月，Rosé爆出與「南韓四大公共財」之一的姜棟元熱戀中，兩人被拍到戴同款項鍊、外套一同出席聚會，「YG娛樂」沒有正面否認，使這段相差16歲的戀情更顯真實。