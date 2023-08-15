大學分發今放榜、選錯系有救嗎？專家教戰：策略選課先贏一半

我是廣告 請繼續往下閱讀
分發入學放榜，有網友在社群平台發文歡呼文昌君好靈驗，也有人哀號沒進入屬意的學校，據「OPT歐趴糖」調查顯示，考生選填學校系所的主要考量，以依照個人興趣志向比例最高（67.6%），其次是考量未來就業所需（44.7%）、剛好分數可念（35.8%）、父母／師長期待（20.7%）以及有產學合作機會（13.7%）。
進一步問及，若有機會重新選填志願，有5成5學生坦言自認「選錯系」，想要重新選擇系所，包括想改念較有產業前景的系所（22.9%）、改念有興趣系所（22.7%）以及名校優先／選校不選系（5.1%）。
「OPT歐趴糖」品牌執行長蘇子朋表示，在人人可念大學的時代，許多學生很擔心在校所學，無法滿足將來工作所需，建議在校時採取「策略性選課」，透過跨領域學程、修輔系、雙主修方式來壯大自己的知識背景技能，選到好老師、好教授的課就顯得格外重要。
「OPT歐趴糖」表示，目前大專校院的開課趨勢走向多元應用，同時鼓勵學生選修跨領域學程，甚至還有跨校選課的機制，要選到課程不難，但選到實用又符合興趣，還得順利「All Pass」的優質課程，才是學生最在意的事，因此平台開放至今不到一個月，就吸引超過1萬2千多名學長姐上線，分享選課經驗文章超過1萬6千多篇，提供課程內容說明、給分配比、授課教師禁忌等真實回饋內容，助攻學生贏在起跑點。
「OPT歐趴糖」平台正著手擴充課程資料庫，歡迎大學生「邀請好友」，活動額外加碼每人5000元獎金，並持續增加學校、科系，讓不同系所的學生都能找到需要的資訊。