紅面棋王捲入性騷、霸凌「圍棋宋慧喬」蘇聖芳 周俊勳IG發文澄清
26歲的「圍棋宋慧喬」女子棋手蘇聖芳近日在媒體上指稱，她遭到亞運圍棋總教練「紅面棋王」周俊勳的性騷擾和其他選手的集體欺壓，讓她身心俱疲，選擇退出國家培訓隊。據蘇聖芳的陳述，她在前兩年成功入選亞運代表隊，並從去年開始接受集訓。然而，在某次的訓練活動中，她稱周俊勳對她的不適當身體接觸。當她表示反感時，周俊勳卻解釋＂那只是一種鼓勵＂的方式。蘇聖芳更指出，她還遭到了其他選手的連續欺壓。
運動中心/綜合報導
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對於這些嚴重的指控，周俊勳在社群媒體Instagram上發表了一篇澄清文章。他寫道：「關於今日職業棋士蘇聖芳的指控，我從一開始的錯愕到現在感到不解與難過。某些媒體的過度報導已經給我的家人、朋友和工作伙伴帶來了許多困擾。」
周俊勳進一步表示，目前國訓中心和協會已經開始進行調查，且他承諾會全力配合。他強調：「考慮到目前的情勢，我將透過法律手段來維護我和我的團隊的清白和名譽。」
最後，周俊勳誠摯希望大家給予我的家人和朋友空間，不要打擾他們，相信真相一定會以正確的方式水落石出。