批王鴻薇抹黑、踐踏立委專業　陳金德：從未介入屏東棒球場案

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對此，陳金德發出3點聲明，第一，2014年7月31號高雄氣爆，他擔任高雄市府環保局長，與環保局同仁，經過徹夜稽查，證實是李長榮化工公司操作不當，大量丙烯外洩，導致氣爆，並非如王鴻薇所說是負行政責任下台。
第二，陳金德指出，關於王鴻薇指涉棒球場一案，他絕無和任何包含前縣長潘孟安、縣長周春米、相關屏東縣府人員，有過直接或間接接觸、談話、介入此案。
第三，陳金德強調，請王鴻薇不要躲在言論免責權的保護傘下，惡質影射，請王鴻薇提出證據資料或證人，證明此案跟自己有關，如果沒有，就是蓄意的造謠。他說，這是一種非常惡質的政治攻擊，令人感嘆，此舉更是踐踏了立法委員的專業性，也辜負了該選區選民的付託。
此外，張志豪也說，前瞻建設主要在平衡南北基礎建設的落差，很多是屬於競爭型預算，但國民黨及民眾黨老是把前瞻建設當成政爭提款機，用廉價政治口水消費，不斷內耗，無助國家建設推動。
張志豪批評，王鴻薇等人的雙標，一再裂解南北，國民黨人卻拿前瞻、罵前瞻、消費前瞻，同時侯友宜四處為前瞻建設完工剪綵，根本自相矛盾，「遇到侯友宜的愛將涉貪就噤聲不語，遇到柯文哲的愛將涉貪就迴避，顯然王鴻薇就是雙標」。
「王鴻薇不是台北市選出來的立委嗎？」張志豪質疑，為何不監督台北市相關市政建設，以及選區內的問題，包括柯文哲主政期間的北藝、北流爭議，甚至北市教育基金等問題，「妳身為台北市的立委，也未見爭取改善？甚至從不檢討柯文哲」。
張志豪指出，王鴻薇若要談建商背景，請用同樣標準檢視國民黨具有建商背景的立委，包括立委林德福、羅明才、萬美玲、林為洲、江啟臣、謝衣鳳、陳超明、陳玉珍、洪孟楷等人。