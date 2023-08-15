温昇豪爆片場冒粉紅泡泡！《賽車老爸》檢場「喜獲兒子」
電影《我和我的賽車老爸》今（15）日舉行記者會，男主角温昇豪、陳澤耀與陳少卉在片中互動溫馨，一場河邊相視的溫情戲，令温昇豪笑稱：「有很多粉紅泡泡，少卉在片中叫阿駿『哥哥』時，像在叫媽媽一樣！」飾演「慎叔」的檢場之於陳澤耀，也宛如乾爹般的存在，檢場也表示：「雖然自己只有女兒，但有兒子的感覺很不錯，有情同兄弟的感覺！」
記者黃雅琪/台北報導
温昇豪受訪談到：「這部片用賽車包覆每個人的情感，他們都因為賽車產生化學反應，從電動賽車、卡丁車，再到拉力賽車，感情是循序漸進、一步步堆疊上去的，可以讓觀眾去玩味。這是很男人、很多男性元素的電影，很多元的感覺，可以有很多解讀！」檢場也在一旁同意補充：「這部電影元素太多，我覺得豐富到可以寫成10集。」
在片中飾演温昇豪兒子「冬冬」的陳少卉，與温昇豪衝突不斷，陳少卉也特別讚道：「昇豪爸爸很風趣，但我一開始有盡量不跟他互動，後面因為喜歡這個爸爸，會跟他一直聊天。」兩人不論戲裡戲外，都充分展現出深刻的親子羈絆。
首度接觸拉力賽車的陳澤耀，本身也是甩尾飄移賽車手，他說：「開車其實是個挑戰，因為馬來西亞是右駕，台灣則是左駕，要在這麼窄的山路上奔馳，對我來說其實是很危險的，很常不小心就開到一邊去了。」而同樣扮演拉力賽車手的涂善存，私底下與陳澤耀也是同門師兄弟兼好友。《我和我的賽車老爸》9月8日全台上映。