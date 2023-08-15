台灣虎航掛牌上市！限時優惠「加1元多1人」明截止　9時開搶機票

大學放榜缺額1342名最多！文化大學：缺額率減少15%、將通盤檢討

▲ 112學年度大學分發入學今（15）日放榜，中國文化大學缺額1,342為最多，也是唯一缺額破千的大學。（圖／文化大學提供）
▲ 112學年度大學分發入學今（15）日放榜，中國文化大學缺額1,342為最多，也是唯一缺額破千的大學。（圖／文化大學提供）

記者李琦瑋／台北報導

112學年度大學分發入學今（15）日放榜，缺額計有6,464 名，較去年減少8,029人，其中中國文化大學缺額1,342為最多，也是唯一缺額破千的大學。文化大學回應，文大今年招生整體缺額率較去年改善，缺額率減少了15%，此外，就整體招生人數達2,618人，優於許多私立大專院校，並強調學校財務穩健，將通盤檢討學校運作策略，未來持續增列學生專車、改善住宿環境、精進課程，培育學生成為符合社會需求的即戰力菁英。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年共有29所399系組有缺額，文化大學分發入學招生名額原定2,276名，加上前面回流的名額，共有4,000名，缺額人數共1,342名，以分發入學名額來算缺額率為58.96%、以所有管道名額計算缺額率為33.55%，其實在缺額學校中不算最高。

以分發入學名額算缺額率，以玄奘大學96.96%、真理大學95.42%為最高；以所有管道名額計算缺額率，以康寧大學60%、大葉大學52.79%為最高。

文大表示，今年招生整體表現優於去年，招生總人數多達2,618優於許多私立大專院校，創校已超過一甲子，財務穩健，大幅度斥資預算增列學生接駁專車，凡各大捷運出口均設接駁入校專車，並且新增劍潭活動中心、熱海飯店合作，增加住宿量，大幅改善校內住宿品質。

文大強調，面對少子化的挑戰，且根據今年缺額分布學系統計分析，多與產業發展趨勢有極大正相關，因此，未來文化大學會持續通盤檢討讓學校的運作更為順暢，但文大也瞭解大學有其社會責任，一個綜合型大學許多科系可能面對整體社會就業潮流需要轉型，但是文大仍堅持這些科系的存在，持續為國家培育所需之人才。

從今年的招生數字來看，少子化海嘯的衝擊減緩，未來預估少子化對於大專院校的衝擊可以暫時獲得緩解。對於今年入學的新生以及在校生，文大請家長與學生無需擔心，學校整體的財務依舊穩健，教學品質絕對不會打折，將會積極努進行課程精進、培養學生的社會適應能力及專業技能，朝向打造文化成為最貼近社會脈動的綜合型大學目標持續邁進。

大學放榜！分發錄取率96.14%　29校有缺額、文化大學缺額1342最多

台大明年擬降分發名額！申請入學名額佔比增至5成、繁星增至1成2

大學分發今放榜、選錯系有救嗎？專家教戰：策略選課先贏一半

大學放榜！分發入學8點線上查榜　錄取率估98.94%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀