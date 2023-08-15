大學放榜缺額1342名最多！文化大學：缺額率減少15%、將通盤檢討

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以分發入學名額算缺額率，以玄奘大學96.96%、真理大學95.42%為最高；以所有管道名額計算缺額率，以康寧大學60%、大葉大學52.79%為最高。
文大表示，今年招生整體表現優於去年，招生總人數多達2,618優於許多私立大專院校，創校已超過一甲子，財務穩健，大幅度斥資預算增列學生接駁專車，凡各大捷運出口均設接駁入校專車，並且新增劍潭活動中心、熱海飯店合作，增加住宿量，大幅改善校內住宿品質。
文大強調，面對少子化的挑戰，且根據今年缺額分布學系統計分析，多與產業發展趨勢有極大正相關，因此，未來文化大學會持續通盤檢討讓學校的運作更為順暢，但文大也瞭解大學有其社會責任，一個綜合型大學許多科系可能面對整體社會就業潮流需要轉型，但是文大仍堅持這些科系的存在，持續為國家培育所需之人才。
從今年的招生數字來看，少子化海嘯的衝擊減緩，未來預估少子化對於大專院校的衝擊可以暫時獲得緩解。對於今年入學的新生以及在校生，文大請家長與學生無需擔心，學校整體的財務依舊穩健，教學品質絕對不會打折，將會積極努進行課程精進、培養學生的社會適應能力及專業技能，朝向打造文化成為最貼近社會脈動的綜合型大學目標持續邁進。