新冠變異株EG.5傳染性更高！本土占比升 疾病嚴重度未增加
▲疾病管制署今（15）日表示，世界衛生組織（WHO）9日將新冠病毒EG.5列為需留意變異株（variant of interest，VOI）。（圖／資料照片）
記者許若茵／台北報導
2023-08-15 14:16:01
疾病管制署今（15）日表示，世界衛生組織（WHO）9日將新冠病毒EG.5列為需留意變異株（variant of interest，VOI），該變異株為Omicron XBB.1.9.2子代變異株，因具較佳的免疫逃脫性，有較高的傳染性，但相較於其他Omicron主要流行株，疾病嚴重度未增加，WHO評估對全球造成公共衛生風險為低，疾管署將持續密切監測。
疾管署統計，近4週檢出Omicron變異株病例中，本土病例172例，其中158例為XBB(92%)，以XBB.1.16計39例(23%)為多，其次為XBB.1.5計35例(20%)及EG.5計21例 (12%)，EG.5 自今年5月起檢出，於7月起占比上升。另境外移入病例計158例，其中155例為XBB(占98%)，以EG.5計48例(30%)為多，其次為XBB.1.16計29例(18%)及XBB.1.5計20例 (13%)，EG.5自今年5月起檢出，自6月起占比上升。
疾管署說明，國際間EG.5變異株於今年2月首度被偵測，於今年7月列為監測中變異株（variant under monitoring，VUM），8月列為需留意變異株。依WHO監測數據顯示，其占比由6月的7.5%迅速上升至8月的17.4%，已超過XBB.1.5占比，近期於西太平洋、美洲及歐洲上升最為快速的變異株。截至8月7日，依全球共享流感數據倡議組織資料顯示，全球已有51國檢出EG.5變異株，占比以中國、美國、韓國、日本及加拿大為多。
疾管署指出，另依據美國CDC數據顯示，EG.5變異株占比於8月5日已達17.3%，成為該國最主要的流行變異株。另英國EG.5衍生變異株截至7月底已占所有病例的14.6%；鄰近國家及地區如韓國、日本、新加坡、香港其EG.5變異株占比介於5%至18%間，專家表示EG.5將在今年冬季更廣泛地傳播。
疾管署進一步表示，依現有研究顯示，EG.5變異株造成疾病嚴重度未明顯增加，惟近期該變異株於各國快速傳播，將持續密切監測國際間病毒株演變與流行。