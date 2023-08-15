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體重破百男爬一層樓就爆喘、睡覺也會被喘醒　就醫竟是「心衰竭」

體重破百男爬一層樓就爆喘、睡覺也會被喘醒　就醫竟是「心衰竭」
體重破百男爬一層樓就爆喘、睡覺也會被喘醒　就醫竟是「心衰竭」

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】45歲男子「阿信」體重破百，走沒幾步就狂喘，爬樓梯還得休息許久，周遭親友都笑他「可能胖子比較容易喘」，沒想到就醫檢查竟發現，他的心臟肥大程度竟比正常人大上一倍，且心臟衰竭指數嚴重偏低，緊急安排「體外反搏治療」治療3個月後，不僅每天能騎單車20多公里，連性生活都意外獲得改善。

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心臟膨脹有如籃球　左心室射出分率遠低正常值

亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄指出，患者到院經安排X光檢查後，赫然發現「心臟好大一顆」，連忙再會診心臟內科團隊複查，發現除嚴重下肢水腫外，且自述每天光是走路、爬樓梯就會喘，甚至睡覺都會喘到醒過來。

醫療團隊旋即安排抽血、心導管、心電圖及超音波等各項檢查，經排除血管阻塞後，影像結果顯示，原本應該是橢圓型般的心臟形狀，竟膨脹有如圓形籃球，心臟擴大比例估計增大一倍以上，尤其患者的「左心室射出分率」僅剩30左右，遠低於正常值50-60，心臟衰竭指數高達4800(正常值應低於125)，是十分典型的「收縮性心衰竭」疾病。

體外反搏治療非侵入性療程　風險低、助改善心血管

阿信表示，當醫師告知這類疾病不僅會影響運動、生活起居、睡眠等基本生活功能，嚴重者甚至會有猝死風險，讓他決定正視問題，配合醫師建議，接受非侵入性「體外反搏治療」(EECP)，全部療程完成後，每天可以跟親友騎單車20多公里，心臟衰竭指數降到680，心室射出分率也恢復正常。

王宇澄強調，體外反搏治療有如是「按摩血管」，不僅風險相對較低，也可以讓心臟獲得休息，改善血管內皮細胞功能，降低血管發炎，促進心臟血管的新生，達到改善心血管的目的，但患者也需搭配醫師開立藥物，以讓心臟沒力狀況逐漸改善。

出現「累、喘、腫」　當心致死風險高

王宇澄表示，「心臟衰竭」又被稱為「心臟無力」，致病原因與患者本身三高、遺傳、冠心症、心房顫動等諸多原因相關，造成心臟功能欠佳，無法正常循環血液，提供身體足夠的氧氣及養分，於是出現「累、喘、腫」等症狀，是一種難以徹底治癒的疾病，但又具有致死高風險，終生必須回診穩定服藥。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58840

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