體重破百男爬一層樓就爆喘、睡覺也會被喘醒　就醫竟是「心衰竭」

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心臟膨脹有如籃球 左心室射出分率遠低正常值亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄指出，患者到院經安排X光檢查後，赫然發現「心臟好大一顆」，連忙再會診心臟內科團隊複查，發現除嚴重下肢水腫外，且自述每天光是走路、爬樓梯就會喘，甚至睡覺都會喘到醒過來。
醫療團隊旋即安排抽血、心導管、心電圖及超音波等各項檢查，經排除血管阻塞後，影像結果顯示，原本應該是橢圓型般的心臟形狀，竟膨脹有如圓形籃球，心臟擴大比例估計增大一倍以上，尤其患者的「左心室射出分率」僅剩30左右，遠低於正常值50-60，心臟衰竭指數高達4800(正常值應低於125)，是十分典型的「收縮性心衰竭」疾病。
體外反搏治療非侵入性療程 風險低、助改善心血管阿信表示，當醫師告知這類疾病不僅會影響運動、生活起居、睡眠等基本生活功能，嚴重者甚至會有猝死風險，讓他決定正視問題，配合醫師建議，接受非侵入性「體外反搏治療」(EECP)，全部療程完成後，每天可以跟親友騎單車20多公里，心臟衰竭指數降到680，心室射出分率也恢復正常。
王宇澄強調，體外反搏治療有如是「按摩血管」，不僅風險相對較低，也可以讓心臟獲得休息，改善血管內皮細胞功能，降低血管發炎，促進心臟血管的新生，達到改善心血管的目的，但患者也需搭配醫師開立藥物，以讓心臟沒力狀況逐漸改善。
出現「累、喘、腫」 當心致死風險高王宇澄表示，「心臟衰竭」又被稱為「心臟無力」，致病原因與患者本身三高、遺傳、冠心症、心房顫動等諸多原因相關，造成心臟功能欠佳，無法正常循環血液，提供身體足夠的氧氣及養分，於是出現「累、喘、腫」等症狀，是一種難以徹底治癒的疾病，但又具有致死高風險，終生必須回診穩定服藥。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58840
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