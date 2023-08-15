AI正當紅！壓抑伺服器出貨變年減 明年恐僅年增2到3%
受全球通膨影響，2023年Server OEM及雲端服務業者（CSP）持續盤整供應鏈庫存，年度出貨量和ODM生產計劃均遭下修。TrendForce目前觀察，由於伺服器市場持續下行，AI領域需求又同時飆漲，壓縮到伺服器新平台的放量規模，預估今年伺服器主板及整機出貨量均跌，分別年減6到7%及5到6%。
記者許家禎／台北報導
由於經濟態勢不明朗，加上CSP對AI相關領域投資力道增強，預期2024年伺服器領域市況仍和今年類似，整機出貨量受抑制，故TrendForce認為，2024年影響伺服器市場可能有三種情境以及出貨預估。
情境一、假定CSP庫存去化暫時結束，雖新需求有機會帶動伺服器市場復甦，但受高通膨及通膨後的經濟停滯影響，市場仍高度聚焦於AI投入，預算仍遭排擠。此外，Enterprise Server長期更會逐漸轉向雲端服務，整體Server OEM出貨可能會微幅衰退，因此預估2024全年伺服器整機出貨量僅會年增2到3%，TrendForce認為此預估是最有可能發生的情境。
情境二、假設經濟下行加劇，且相關伺服器供應鏈庫存仍未全面消耗，整體伺服器需求仍保守。同時，AI相關需求依舊壓縮傳統伺服器建置，預估2024全年伺服器整機出貨將與今年持平甚至下跌。
情境三、假設市場已恢復至疫情前的狀況，且基於CSP等大型業者樂觀的Capex計畫前提，伺服器市場將強勁成長。此外，伴隨消費力道的提升，預期企業對於IT支出也將呈現同比增加，預估將帶動2024全年伺服器整機年增近5%。