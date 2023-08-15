戀上富家公子！郭碧婷嫁向佐進豪門 陳喬恩小9歲尪是大馬富二代
韓國女子天團「BLACKPINK」成員Lisa近日被爆出和全球首富的三子弗雷德里克（Frédéric）熱戀。明星和富二代相戀在演藝圈很常見，除了Lisa之外，竇驍娶了賭王千金何超蓮，陳喬恩嫁給大馬富二代曾偉昌（Alan），還有郭碧婷的老公向佐、阿Sa的前任石恆聰，都是富二代。
記者薛羽彤/綜合報導
竇驍因演出古裝劇《楚喬傳》走紅，他與澳門賭王何鴻燊的千金何超蓮在一起4年，今年4月時於峇里島結婚，婚禮總開銷高達2億元，舉辦世紀豪華婚禮，就連送給賓客的回禮也價值2.5 萬元，出手相當豪氣。不過何超蓮曾在節目上透露，其實一結完婚就沒再見過老公，「沒辦法，他就直接進組拍戲了」，兩人工作各自忙碌，如此的相處模式引發網友熱議。
偶像劇女王陳喬恩因參加陸綜《女兒們的戀愛》和小9歲Alan（曾偉昌）相識，並假戲真做擦出愛火，Alan是馬來西亞富二代，兩人於去年3月登記結婚。結婚至今仍沒辦婚禮，陳喬恩曾說過，主要是自己很怕麻煩，真的要辦的話，就是只有雙方親友的小型婚禮，可是又擔心會遺漏了誰，也想要所有人都照顧到，又怕累到自己，種種因素讓她直呼「就先不辦！」
郭碧婷因演出《小時代》爆紅，她與香港娛樂大亨向華強長子向佐，因陸綜《最美好的時光》相識，2019年交往短短3個月就步入禮堂，在義大利卡普里小島舉辦婚禮，婚後育有一對子女。不過，向佐頻頻被爆出婚變出軌，郭碧婷從未正面回應過婚姻狀況。即便她已淡出演藝圈，仍因外出穿搭、使用舊款手機等頻登上版面，可見豪門媳婦一舉一動備受關注。
阿Sa（蔡卓妍）2017年與富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）交往，石恆聰祖父是有「麻將館大王」之稱的石鑑輝。家族除了經營麻將館之外，還手持多個店面、住宅物業，生意遍佈海內外，估計家族資產過百億。2019年36歲的阿Sa已凍好20顆卵，兩人被爆出已同居試婚，近日卻傳出兩人6年情斷，疑似有第三者介入，不過阿Sa證實兩人和平分手，沒有第三者，「確實分開就是因為有點問題，不過這些事情我們自己知道就可以了，不需要向別人交代，謝謝大家關心。」