登革熱疫情創「10年新高」！單周爆469例本土 北中南11縣市淪陷
台灣登革熱疫情升溫！疾管署今（15）日公布，上週新增469例登革熱本土病例，創下單週新高，而台北市、新竹市及彰化縣也在上週分別出現今年首例本土登革熱病例，因此截至目前全國已有11縣市出現本土病例，而今年累積病例本土病例達1579例，創下10年以來同期最高。
記者孫唯容／綜合報導
依據疾管署統計，國內上周(今(2023)年8月8日至8月14日)新增469例登革熱本土病例，個案居住地臺南市390例、雲林縣40例、高雄市19例、屏東縣16例、臺北市、新竹市、臺中市及彰化縣各1例，各縣市個案居住地分別分布於臺南市東區111例、永康區105例、安南區82例、北區31例、南區24例、仁德區10例、中西區9例、安平區7例、歸仁區6例、關廟區2例、將軍區、善化區及西港區各1例；雲林縣古坑鄉34例、斗六市4例、莿桐鄉及林內鄉各1例；高雄市小港區7例、左營區4例、旗津區3例、梓官區2例、湖內區、鳳山區及茄萣區各1例；屏東縣萬丹鄉13例、潮州鎮2例及竹田鄉1例；臺北市大同區、新竹市北區、臺中市西屯區及彰化縣彰化市各1例；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中262例男性、207例女性，發病日介於7月30日至8月14日。
疾管署說明，國內本土登革熱疫情持續升溫，台北市、新竹市及彰化縣於上週分別出現今年首例本土登革熱病例，截至目前全國已有11縣市出現本土病例。國內今年截至8月14日累計1,579例本土病例，其中臺南市1,310例、雲林縣175例、高雄市58例、屏東縣20例、臺中市及嘉義縣各5例、南投縣2例、臺北市、新竹市、苗栗縣及彰化縣各1例，全國病例數為近10年以來同期最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔40%(634例)，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)，今年累計10例重症病例，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣8例、臺南市2例，其中2例住院中，另累計1例死亡病例。
疾管署指出，目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆；另今年累計100例境外移入病例，感染國家分別自泰國28例、印尼及馬來西亞各18例、越南13例、菲律賓7例、印度5例、馬爾地夫4例、寮國及新加坡各2例、孟加拉國、緬甸及中國各1例移入。
疾管署提醒，近期各地氣候持續炎熱且容易降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，加上暑假期間民眾入出境、往來各地交流頻繁，各縣市均有登革熱流行風險，籲請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視家戶內外周遭環境是否有積水處，將積水倒掉；儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生；從事戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。