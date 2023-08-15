不滿登機被拒！中國遊客大鬧泰國機場　手持滑板戰3警

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《Thaiger》等泰媒報導，事件發生在9日深夜至10日凌晨的廊曼機場國際出境處，駐點警察被告知，有位40多歲的中國旅客，在機場內大吼大叫，引起其他人不安。警察抵達後理解到，男子是被機長以情緒過於激動、恐影響飛行安全為由，拒絕登機，讓本就不滿的男子更加氣憤。
隨後3名泰國警察於現場試圖安撫男子，確保他不會繼續影響機場秩序和其它旅客，而過程中男子也多次拿起滑板，作勢要毆打警察，雙方就這樣僵持了好一會，其中1名員警也拿起警棍自我防衛，但一直沒有積極制伏男子的打算。
最後在機場保安與警察共同努力下，男子情緒總算逐漸平復，並接受搭下一班飛機回中國的安排，並未造成人員受傷，但也沒有受到任何處罰，影片也在泰國網路上引發熱議。
不少泰國民眾都認為，警方當下應該更果決，即使不掏槍，也要立即制伏對方，而不是放任男子在現場胡鬧、拿滑板威脅其他人的安全。不過有泰媒指出，由於中國媒體持續報導、中國部分網紅也持續炒作關於泰國旅遊的負面新聞，包含下藥擄人、器官買賣、綁架、賄賂泰警以獲取VIP服務等，雖然有些都不是事實，但已令泰國政府感到不安，深怕中國旅客在泰國的不愉快經歷，會使泰國的觀光收益受損。