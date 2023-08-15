中國對台課徵反傾銷稅 陳建仁：對台灣業者相當不公平
中國商務部14日宣布對自台灣進口的聚碳酸酯課徵反傾銷稅。對此，行政院長陳建仁今（15）日表示，我國總統、副總統出訪和過境都是行之有年，都是按照往例的方式來安排，中國沒有必要藉此機會無端來挑釁。相關單位已協助業者進行訴訟，中國的做法無助於兩岸之間貿易正常往來，而且也對台灣業者相當不公平。
記者郭凱杰／高雄報導
中國商務部公告，初步認定台灣產的進口聚碳酸酯傾銷成立，今天起以保證金形式，實施臨時反傾銷措施。據台灣海關統計，台灣聚碳酸酯1年出口至中國的金額約8至10億美元左右、占整體逾7成，顯示中國為主要市場。陳建仁上午出席「台美緝毒合作查獲毒品卡痛轉口案」記者會前受訪，媒體詢問，賴清德出訪，傳出中國對我國課徵反傾銷稅報復。
陳建仁表示，我國總統、副總統出訪和過境都是行之有年，我們都是按照往例的方式來安排，中國沒有必要藉此機會無端來挑釁。對於中國增加反傾銷稅這個問題，實際上，我們從去年開始就已經面臨到，所以政府已經跟業者之間有很好的協助，這一次的反傾銷稅問題，實際上經濟部已經協助業者來進行相關的訴訟。
陳建仁指出，政府也會請經濟部再協助業者能夠繼續發展，這方面可以從不同的角度來看，首先就是繼續來了解中國的各種經濟手段；其次，就是要來擴展各種產品的外銷市場；再來就是提升整個產品的多元化還有高階化，讓市場能夠增加。
陳建仁也希望政府能夠來協助業者，對於中國不必要的經濟手段做出相關的因應。中國這樣的做法，實際上無助於兩岸之間貿易的正常往來，而且也對台灣的業者相當不公平。