夏威夷野火近百年最致命！氣候條件釀巨災 「朵拉颱風」恐成幫兇
美國夏威夷州茂宜島（Maui）野火災情堪稱全美百年來最嚴重，現階段已釀近百人喪命、數千人失蹤，據《紐約時報》報導，初判起火原因可能為強風吹倒電線，詳細狀況還有待調查。國內氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則提及，雖然起火原因尚未出爐，但後續火勢越燒越旺，和氣候脫離不了關係，包括前陣子跨過換日線的「朵拉颱風」，可能也是釀成巨災的關鍵。
記者張志浩/綜合報導
賈新興說明，夏威夷除了本身的地理條件外，位於熱帶地區的夏威夷氣候長年高溫悶熱，近年更是有降雨量越來越少的趨勢，以上情況都間接導致夏威夷的枯樹、落葉變多，也替當地營造較容易發生森林大火的環境，雖然起火原因有待調查，但會造成如此嚴重的災害，與氣候因素有很大關聯，這也是未來防災的重要課題。
賈新興指出，日前朵拉颶風靠近夏威夷時，替當地帶來頗強的偏西風，搭配太平洋高壓增強帶來更溫暖乾燥的空氣，風勢整個加強，也讓火勢一發不可收拾。臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提及，野火發生的原因，通常不脫離「強風、高溫、乾燥」3種因素。
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」進一步解釋，夏威夷北邊的太平洋高壓增強，導致高壓南側的東北信風也增強，當東北信風吹經夏威夷島的時候，地形的影響也會增強局部地區的風速，後續還要配合朵拉颶風的風力，風速就會更快。
此外，太平洋高壓的本身就帶來高溫和乾燥空氣，東北信風從美國內陸，再帶來乾熱空氣，受災最嚴重的拉海納鎮又剛好在東北信風的背風側，出現有類似焚風的現象。種種原因加上茂宜島的土地利用改變，讓島上充滿了易燃的植物堆，野地就容易起火，火勢就順著強風助長，吹向人口較多的拉海納鎮，導致災情慘重。