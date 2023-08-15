彰化貨運駕駛爆口角！莽男持刀殘忍殺害同事 判刑14年半定讞
彰化縣一間貨運行去年3月間驚傳一起凶殺命案，一名林姓貨運駕駛（44歲），因棧板使用問題，與另名李姓駕駛（37歲）在LINE群組上發生口角，沒想到2人在網路上吵架還不夠，竟還相約到公司門口談判，過程中，林男一時情緒失控，當著眾人的面，持麵包刀狠捅李男腹部數刀，導致其傷重不治，案經審理，彰化地院依殺人罪判處13年徒刑，但二審高分院認為量刑過輕，改判14年6月，最高法院今（15）日駁回上訴定讞。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，林男與李男分別在貨運行，擔任大貨車與聯結車駕駛，去年3月28日晚上7時許，2人因意見分歧在群組內爆發口角；晚上8時許，雙方相約在公司門口談判，沒想到林男一現身，就拿出預藏的麵包刀猛刺李男，造成李男腹部血流如注，眾人見狀，趕忙上前架開雙方，並叫救護車協助李男送醫，但經搶救後宣告不治。
事後林男供稱，因李男身材高大，擔心談判過程如果動粗，恐對自己不利，才會攜帶麵包刀防身，針對上述說詞，彰化地院認為李男並未攜帶武器，但林男仍猛揮刀，造成對方腹部受有13公分深傷口，且犯後態度不佳，亦沒有和家屬達成和解，因此判處13年徒刑；二審台中高分院認為一審量刑過輕，撤銷改判14年6月，最高法院今駁回上訴定讞。