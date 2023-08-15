福原愛不怕被國際通緝？年薪「飆破3000萬」 爽住新加坡高級飯店
日本桌球天后福原愛日前遭前夫江宏傑指控不遵守離婚協議，卻只透過律師發聲明反擊，至今仍維持神隱中。今（15）日有日媒揭露，福原愛自6月底就住進新加坡高級飯店，還在無邊際泳池開心戲水、拍照，過得十分愜意，而她的年收入估計高達3000萬，因此短期內無需操心財務問題。
記者賴禹妡/綜合報導
江宏傑7月27日在東京召開國際記者會，指控前妻福原愛不遵守離婚協議，涉及違法行為，期間也聯繫不到對方。而根據日媒《FRIDAY》報導，福原愛6月底和橫濱男及友人現身新加坡度假，她身穿淺藍色平口泳衣，在金沙酒店無邊際泳池開心戲水，據悉該飯店套房每晚至少要價日幣15萬（約台幣3萬2）。由於福原愛在和江宏傑撕破臉之前，就多次前往新加坡，不少人當地日本人曾目睹她騎腳踏車接送人，有時還和男友人同行，猜測福原愛未來可能移居新加坡。
許多人好奇，福原愛工作已經大受影響，收入如何維持現有優渥的生活？對此，日媒《週刊女性》分析，福原愛目前主要工作包含青森大學客座副教授、世界桌球大聯盟（WTT）日本區總經理、職業桌球T.LEAGUE推廣大使，再加上自身公司的業務，福原愛的收入仍相當驚人。
《週刊女性》指出，福原愛的世界桌球職業大聯盟日本區總經理一職，年薪估計1200萬日幣（約268萬台幣）；T.LEAGUE大使年薪則是約為2400萬日幣（約535萬台幣）；青森大學客座副教授年薪落在500至600萬日幣（約134萬台幣）。除此之外，福原愛還曾擔任東京奧運球評，每次酬勞約百萬日圓（約22萬元台幣），以及代言收入等，福原愛年收入仍有3000萬台幣，即使江宏傑提出刑事告訴，她恐成為「國際通緝犯」，也暫時無需擔心財務問題。