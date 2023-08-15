台美聯手破獲史上最大宗助性藥 363億「卡痛」遭查扣
高雄檢調與美國緝毒局聯手偵破史上最大宗毒品轉口案！具有提高性慾效果的天然植物葉「卡痛」（Kratom），轉口貿易案，總計計查獲七只貨櫃、總共逾179公噸，台灣市價高達363億元，行政院長陳建仁今(15)日特別南下高雄慰勞有功人員，並強調此次透過台美緝毒合作，查獲國內史上最大宗的毒品轉口案，並將毒品阻絕於境外，不讓台灣成為毒品轉運中心。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄檢調在今年清明節機獲線報，調查局航高站日前獲報，從印尼雅加達港來台某貨櫃中，藏有台灣已於2019年列為三級毒品的卡痛，檢調在清明連假期間，由緝毒專組主任檢察官林俊傑、檢察官尤彥傑指揮專案小組偵辦，在印尼雅加達港來台某貨櫃中，扣得第三級毒品卡痛1080箱，重量27.6公噸。
經會同財政部關務署擴大清查，發現其他疑似裝有卡痛的貨櫃欲經高雄港轉口前往美國邁阿密或洛杉磯港，經陸續鎖定6只從印尼來台貨櫃後，再攔截查獲並起出第三級毒品卡痛1125箱、1080箱、1125箱、650箱、1395箱及1080箱，總共總重量高達179.253公噸，不法市值逾363億元。
陳建仁，這次透過臺美緝毒合作，查獲國內史上最大宗的毒品轉口案，成功攔截第三級毒品卡痛將近180公噸，感謝高雄地檢指揮相關單位通力合作以及美國執法單位之協助，也期勉未來持續深化臺美緝毒合作，共同為有效打擊跨境毒品販運而努力。
卡痛為熱帶植物，具有嗎啡衍生物的特性，且相當容易成癮，但在印尼和美國部分地區仍可合法使用，雄檢表示，當初原極懷疑這批卡痛會以「調櫃」方式入侵台灣，但清查後確認只是「轉運」，因此全案並沒有人被列為犯罪嫌疑人，目前已簽結，但裝載卡痛的貨櫃已進入我國港口，因此依法沒收，並將擇期銷毀。