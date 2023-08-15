女子染食腦變形蟲身亡 新北市衛生局檢驗親水設施館結果出爐
針對近日發生的女子疑至室內親水遊憩設施館戲水，感染福氏內格里阿米巴原蟲（俗稱食腦變形蟲）腦膜炎病發身亡案件，新北市政府衛生局於9日會同中央前往有接觸過的室內親水設施場域進行環境採檢，今（15）日公佈水質檢驗結果，該場域大腸桿菌數及總菌落數檢驗結果，皆符合標準，至於病原體檢驗結果，則由由中央檢驗後公佈。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府衛生局表示，為釐清感染源及維護市民健康，於8月9日要求該場域業者暫停營業，並進行全面消毒，目前業者依8月10日專家現場檢視設施整體狀況的建議，進行環境動線改善，待動線改善及水質複驗合格後，即可復業，提供戲水服務。
另外於7月21日至8月9日曾到該室內戲水場域遊憩的630位民眾，新北市政府衛生局說明，逐一進行每日電話關懷，截至今日中午已追蹤606位，目前均無腦膜炎疑似症狀，至於未接聽電話之民眾，將持續發送簡訊關懷。
新北市政府衛生局提醒，民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；同時呼籲相關業者務必落實執行營業衛生管理事項，包括水池衛生管理、餘氯量符合標準等，並完備相關自主衛生管理措施，保障民眾安全健康。