綠指特別預算舉債不等於國債　藍黨團揭隱藏性債務：把大家當笨蛋

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曾銘宗指出，民進黨不但不承認舉債，還在中央黨部臉書上貼文，說「柯侯財政謊言大公開，毫無財政紀律可言！」，還指出「特別預算舉債根本不等國債」。曾銘宗質疑，難道民進黨上下沒一個人懂財政？中央政府舉借不等於國債，那是什麼債？難道是民進黨借的債務？還是賴清德自己舉借的債務？
曾銘宗說，根據主計總處特別預算分配執行統計，13項特別預算當中，舉例新式戰機採購特別預算，執行年度從109年到115年，金額高達2,472.29億元，最重要執行年度從112年到115年，金額分別為450億元、452億元、429億元和398億元。另外海空戰力提升採購計畫，執行年度從112年到115年，金額分別為632億元、489億元、474億元和293億元。
曾銘宗表示，舉例兩項特別預算，執行年度從112年到115年，為何要提早提出特別預算？蔡政府非常聰明，把大家都當作笨蛋，趕緊把特別預算送到立法院通過後，由蔡政府請客，讓下一任政府買單。國民黨團將數字攤開之後，確認蔡政府是債留子孫，還債留下一任政府，把大家都當作笨蛋，以為只有蔡政府很聰明。
國民黨團書記長謝衣鳯則表示，根據財政部國庫署統計各級政府公共債務統計，截至今年6月底，中央政府債務為6兆5722億元，加上未滿一年債務1950億元，合計債務為6兆7672億元。另外，還有特別預算分別將在113、114、115年粗估必須舉債790億元，總數高達7兆4,462億元。此外，地方政府的自償性債務為3,655億元，如此龐大的數字，地方政府受得了嗎？
謝衣鳯指出，近年來蔡政府特別預算債務舉借編列及執行，在新式戰機採購、海空戰力提升採購和前瞻基礎建設第4期，未來舉債預算數分別高達2322億元、2370億元和2098億元，這表示未來的政府還須舉債。112年到115年都還需要舉債4893.64億元、2637.47億元、1295.22億元、691.66億元不等，難道不是債留子孫、債留下一任政府？
國民黨立委費鴻泰表示，現在政府負債達6兆多億元，民進黨政府也承認隱藏負債高達18兆。例如，中央政府每年撥補勞保金額，從109年200億元，到113年的1000億元。又如台電去年增資1500億元，今年挹注500億元，明年要挹注多少？這些都是潛藏負債，且是正在進行式。
費鴻泰說，台電、勞保的潛藏負債隨時都在發生，台電近兩年虧損5千億元，除非明年大選結束之後提高電價，從現在一度2元多，提高到4元多，然後由全民負擔台電虧損。而勞保潛藏負債約10兆2876億元，每年都需要撥補，否則就會破產。
費鴻泰指出，民進黨是精通化妝，把國債說的稀鬆平常，美化所有數字。在扁政府與馬政府執政時期，特別預算最多3項，而蔡政府高達13項，光是兩項軍購特別預算，償還時間橫跨到下任政府。引用民進黨政府所公布的負債為6兆多，加上民進黨承認潛藏負債18兆多，總額為24兆，每位國人背負105萬元；其中還有看不到的負債。
費鴻泰說，未來是10年代償還本本金為3兆多，未來5年應付到期債務為2兆，每年都需要編列撥補，這些都是民進黨不敢說出的事實。民進黨太會說謊，國家債務不是民進黨所宣稱稀鬆平常，錢跑到誰的口袋裡？