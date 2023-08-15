台灣虎航掛牌上市！限時優惠「加1元多1人」明截止　9時開搶機票

6歲女童餓到翻垃圾桶找食物　狠心繼父判囚4年2月定讞

▲最高法院駁回林男上訴，依妨害幼童發育罪，判處林男4年2月定讞（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）
▲最高法院駁回林男上訴，依妨害幼童發育罪，判處林男4年2月定讞（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

高雄林姓男子被控，凌虐年幼繼女，飯只給她吃一口，多吃就動手，導致女童因長期飢餓，在外偷食物、翻垃圾桶、或乞討食物，經老師通報社會局，檢警發現，女童體重僅13.5公斤，瘦的像骷顱頭，最高法院維持歷審見解，駁回林男上訴，依妨害幼童發育罪將他判處4年2月定讞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
檢警調查，黃女19歲時未婚生女，帶著女兒跟父母同住，後來黃女帶著5歲女兒嫁給林男，女童生活改由林男照顧。2019年12月，黃女再產一女。

2020年9月，女童在國小教室翻垃圾桶找食物，經老師發現異狀，檢警、社會局介入調查才知，林男會限制女童的用餐量，刻意不提供食物，使女童長期處於飢餓狀態，以致營養不良、低血鈣、輕度貧血、體重過輕只有13.5公斤。

女童透露，只要她伸手拿食物，爸爸（指林男）就打人，有時用棍子，有時用手；因此，高雄市社會局緊急將女童安置。

林男到案後否認虐待繼女，辯稱經濟不佳，沒錢給繼女吃飯，不是刻意，他只用「愛的小手」打大腿，掐脖子也只是嚇嚇她，沒出力，傷痕、疤痕不是他造成的。

另外，檢警原本懷疑，黃女是共犯，但她在女兒身體變差時，曾帶女兒連跑4間醫院問診，想找出女兒變瘦、變弱原因，因此認定黃女未參與虐童。

高雄地院認為，女童被緊急安置10個月後，體重已恢復到28.7公斤，反觀林男、黃女體型均稍胖，女童卻獨自體重過輕營養不良，認定林男說謊狡辯，依妨害幼童發育罪，判處4年2月。

高雄高分院維持一審見解，駁回上訴，林提上訴，最高法院駁回，全案定讞。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

鏡電視反告立委涉誣告　陳椒華：毫不畏懼鏡媒體帝國的威脅

反萊豬遭打壓！醫師蘇偉碩向陳時中、吳秀梅求償100萬　北院駁回

鏡電視前董座稱「股東的確賣出股權」　質疑檢調淪政黨權貴禁衛軍

批NCC護航放水！陳椒華親赴北檢　告發鏡電視7大股東涉偽文、洗錢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀