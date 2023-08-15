6歲女童餓到翻垃圾桶找食物　狠心繼父判囚4年2月定讞

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2020年9月，女童在國小教室翻垃圾桶找食物，經老師發現異狀，檢警、社會局介入調查才知，林男會限制女童的用餐量，刻意不提供食物，使女童長期處於飢餓狀態，以致營養不良、低血鈣、輕度貧血、體重過輕只有13.5公斤。
女童透露，只要她伸手拿食物，爸爸（指林男）就打人，有時用棍子，有時用手；因此，高雄市社會局緊急將女童安置。
林男到案後否認虐待繼女，辯稱經濟不佳，沒錢給繼女吃飯，不是刻意，他只用「愛的小手」打大腿，掐脖子也只是嚇嚇她，沒出力，傷痕、疤痕不是他造成的。
另外，檢警原本懷疑，黃女是共犯，但她在女兒身體變差時，曾帶女兒連跑4間醫院問診，想找出女兒變瘦、變弱原因，因此認定黃女未參與虐童。
高雄地院認為，女童被緊急安置10個月後，體重已恢復到28.7公斤，反觀林男、黃女體型均稍胖，女童卻獨自體重過輕營養不良，認定林男說謊狡辯，依妨害幼童發育罪，判處4年2月。
高雄高分院維持一審見解，駁回上訴，林提上訴，最高法院駁回，全案定讞。
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