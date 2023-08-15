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今日廣場》孫榮富／高虹安涉貪案　柯文哲請閉嘴

▲ 高虹安涉貪遭起訴，若一審有罪，將被解職。（圖／翻攝高虹安臉書）
▲ 高虹安涉貪遭起訴，若一審有罪，將被解職。（圖／翻攝高虹安臉書）

文／孫榮富

孫榮富／新黨輿情中心副主任

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2022新竹市長選舉時，民眾黨高虹安爆出詐領助理薪資和加班費案，檢方日前起訴。民眾黨主席、總統參選人柯文哲表示：高虹安是一個認真謹慎的人，相信她「絕不會有貪污的企圖」，因此支持她提出證據後為清白奮戰，因為要貪污的人，帳務不會記得這麼清楚。然而，這是事實真相嗎？是否在玩弄政治話術影響司法？

在客觀邏輯上，沒有貪污的企圖並不表示沒有貪污的事實，不是嗎？柯文哲說：要貪污的人，帳務不會記得這麼清楚。這句話的依據、憑藉是什麼？難道，是來自柯文哲從政近10年來的經驗？還是，來自柯文哲高智商的想像呢？司法面前一切以證據說話，相信一般人是很難苟同柯文哲這種智商與經驗的推斷說法。

柯文哲還說：一審法院公開審理後，即須接受旁聽、社會公開評論，他支持高虹安全力捍衛自己的清白。台灣社會打訴訟需要金錢更要時間，試問柯文哲：您現在是民眾黨主席又是總統參選人，在這麼忙碌的行程下，如何支持新竹市長高虹安捍衛自己的清白？提供資金挹注嗎？

倘若，司法判決高虹安有貪污的事實。那麼，不論貪污的金額有多少？就算是貪污1塊錢，也是貪污。過去已經有許多民代以類似手法詐領助理薪資的判例，高虹安不是唯一也不是例外。高虹安當然有權捍衛自己的清白，但柯文哲以黨主席身分發言恐有干涉司法之嫌，不宜背書其「絕不會有貪污的企圖」。

整個高虹安的涉貪案件，已經進入司法程序，台灣的老百姓是善良，但不是笨蛋！奉勸柯文哲，不要再玩弄政治話術，亂帶風向來影響老百姓的認知及司法判斷，請柯文哲主席閉嘴吧。


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