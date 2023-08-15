屏東縣體育會棒球委員會也不滿 要王鴻薇別用政治干預體育
國民黨立法委員王鴻薇在立法院內召開記者會，點名屏東體育園區的建置成本太高等指控，屏東縣體育會棒球委員會今（15）日指出，相關言論實難以認同，請人不在屏東，對這項體育活動也所悉不多的王委員，不要用政治干預體育，傷害棒球運動者及球迷的情感。
記者鄭婷襄／屏東報導
屏東縣體育會棒球委員會表示，曾經有棒球王國美譽的屏東，因為棒球場太過老舊，多年前某職棒球隊一看到場地就表明太爛，不願意比賽，這對屏東喜愛棒球運動的人是何等沈重的打擊，因此，請不了解屏東的環境及需求，就不要讓對於地方如此重要的體育設施陷入政治的泥淖中。
屏東縣體育會棒球委員會說，屏東一直很努力在發展體育活動及產業，屏東紅尾城市棒球隊是六都以外，全國第一個以縣獨立成軍的職棒隊伍，再加上推動體育三級五區、增聘專教練的策略成功，今年的全運會還打破24年來的紀錄，第一次打進全國前六強；但沒有一座好的棒球場一直是屏東的痛，更是喜歡觀看球賽的球迷朋友的痛。
因此，屏東縣政府爭取前瞻建設計劃，還投入縣款打造體育園區，就在未來的高鐵、現在的台鐵站旁，還有完備的訓練場地、步道及其他運動空間，南部地區的球隊、球迷都十分期待，屏東縣體育會棒球委員會特別呼籲人不在屏東，對這項體育活動也所悉不多的王委員，不要用政治干預體育，傷害棒球運動者及球迷的情感。