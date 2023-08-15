邁向國際城市品牌　林智鴻力推「鳳山城市博物館」

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今天的「鳳山城市博物館」公聽會由林智鴻主辦，吳文彥局長、鳳山區公所石慶豐區長、里長聯誼會、里政聯誼會、宮廟主委、鳳山工業區、高雄市在地創生協會理事長楊書豪、跨蝦米文化創意工作室負責人林喚玲、鳳山中華街商圈促進會陳潔如理事長、鳳山在地商家聯合促進會葉安祥理事長、屏東大學客家產業研究所教授李榮豐博士、國立高雄科技大學兼任助理教授魯台營博士、建築界與商業同業公會等各單位代表共同出席參與。
林智鴻表示，「鳳山城市博物館」是一場由根而生的公民推動運動，不是要蓋一座硬體建築，而是要從市民生活視角出發，找出鳳山的新生命。而「城市博物館」是他從事公共事務以來的理念，因為只有「重視在地」，才能「邁向國際」，他將持續倡議並串聯地方民意，同時積極協助市府推動鳳山各項重大建設，不僅從經濟結構持續推動高雄成為世界性的國際城市，也同步從歷史結構推動鳳山成為新生活廊帶。
屏東大學客家產業研究所教授李榮豐博士也以從法國阿朗松國際藝術節的經驗回顧，認同以文史作為「鳳山城市博物館」的途徑。國立高雄科技大學兼任助理教授魯台營博士也從鳳山溪治理與曹公圳開闢視野，論述「鳳山城市博物館」的生態史觀點。
社團法人高雄市綠色協會理事黃暉榮提到衛武營公園運動的推動史，認同以恢復歷史原貌作為綠廊帶的策略。逢甲大學智慧城市碩士學位學程特聘教授曾梓峰則從行動觀點贊同理念，並鼓勵進一步成立策進會推動。