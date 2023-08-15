越南今起全面開放電子簽證 當地旅遊業喜迎「重要黃金期」
越南政府14日晚間發布公告，自8月15日起向所有國家和地區的公民，發放電子簽證（e-visa）。越南旅遊業者普遍認為，全面開放電子簽證的政策推出後，將帶動越南旅遊業強勁發展，赴越南的國際觀光客人數將大幅增加，為當地業者創造商機。
國際中心楊雅婷／綜合報導
2023年前7個月，入境越南的國際觀光客人數累計660萬人次，距離越南政府設定的800萬人次目標已達83%，現在突然宣布全面開放電子簽證，年底旅遊旺季可望吸引更多遊客赴越南觀光。專家認為，開放的簽證政策雖是重要條件，但要讓越南旅遊更具吸引力，必須訂定長期計劃，才能和鄰近的泰國、馬來西亞、印尼等東南亞國家抗衡。
當地旅遊業者表示，要創造出擁有特色和吸引力的旅遊產品，並且在重點市場舉辦旅遊推廣活動，才能有效吸引觀光客。此外，必須改善治安問題，讓遊客在越南旅行更加便利、安心，此外，像是越南大城市為人詬病的交通亂象，亟待相關單位擬定改善計劃。
越南旅遊業缺乏外語人才的情況也有待解決。根據越南國家旅遊局統計數據顯示，以目前的成長速度來看，越南旅遊業每年需要4萬名新進員工，並要對2.5萬名員工重新培訓，但學校每年僅培訓2萬名學生，受過專業訓練的旅遊從業人員比例偏低，將近一半不會說外語，難以符合國際觀光客的需求。