林柏宏道歉又改口！拍桌喊「不能輸」捍衛芋頭鍋 再推私房新吃法
在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中扮鬼的林柏宏，今（15）日出席精品手錶開幕活動，他先前出席火鍋品牌開幕活動，訪談中透露自己喜愛把芋頭丟入鍋內煮爛、整盤肉一次下鍋，引起眾多「反芋頭派」的粉絲喊話：「我要跟林柏宏分手！」提及此事，「挑事者」林柏宏先是笑回：「我道歉！」接著又捍衛芋頭大力拍桌說：「（火鍋芋頭派）不能輸！」還推薦大家用無糖豆漿當鍋底，再丟入芋頭煮爛當湯頭，想必將再造成「反芋頭派」成員們的反對。
記者黃雅琪/台中報導
今晚12點適逢農曆鬼門開，林柏宏透露愛犬水哥近來有異狀，牠在家時常循著軌跡看向天花板、牆壁，好像有不明物體一般，林柏宏自我安慰道：「我家的狗很怕鬼，牠連一塊布在動都怕，我平常衣服曬在外面被風吹牠都會怕，所以我覺得應該不是（鬼）吧！」
由林柏宏與許光漢主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，近日上線Netflix獲得廣大迴響！林柏宏表示，有收到泰國粉絲的私訊：「他們認為有鬼的喜劇很棒，還很驚訝人竟然能跟鬼結婚！」本片在日本上映後，深受當地影迷們喜愛，為此還延長上映到8月底。
經常在台北街頭到處走路的林柏宏，提到近期的新目標，直言想跳戰西班牙「朝聖之路」：「我體驗過走路帶給我的美好，在5月以前我每天都會走1、2個小時，但現在真的太熱了！」他補充，自己很愛邊走路邊說話，透過這樣的方式釐清來思緒。
而身為精品手錶品牌好友的林柏宏，對於時間的掌握屬於「慢悠悠」類型，他透露日前去巴黎時的早晨模式：「我就慢慢來啊！早上起來喝個水、坐在床邊讓自己放空一下，我會有一些自己的『me time』。」