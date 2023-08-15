陳建仁訪視高雄翰品酒店 期勉營造友善中高齡就業環境
行政院長陳建仁、勞動部長許銘春及高雄市長陳其邁於今（15）日至高雄訪視翰品酒店善用中高齡者及高齡者人力情形，陳建仁表示，政府十分重視及關注中高齡者及高齡者就業，自推動中高齡者及高齡者就業促進法以來，中高齡勞動人口與勞參率都有顯著提升，期許事業單位善用中高齡者及高齡者勞動力，營造友善就業環境。
記者張振興/綜合報導
陳建仁指出，翰品酒店提供友善職場措施和環境，包含依中高齡者需求安排彈性工時和適當職務，同時為員工定期指導預防職業傷害，也透過年輕員工和中高齡員工共同合作，善用中高齡者的智慧與經驗，幫助企業持續成長，創造青銀共事。
許銘春表示，勞動部已整合10個部會資源協助中高齡者及高齡者進入職場穩定就業，未來也將透過就業獎勵鼓勵 55歲以上壯世代重返職場，並以每年增加至少 10萬名中高齡及高齡勞動力為目標，政府會成為雇主與勞工最有力的後盾，積極營造友善與包容中高齡者及高齡者的工作環境。
翰品酒店總經理林俊宇說，翰品酒店運用勞動部職務再設計服務，協助在職中高齡員工排除就業障礙，酒店申請勞動部企業輔導團服務，由專家學者入場實地訪視提供人力資源、職業訓練等全面性輔導服務，協助提升經營效能。酒店也透過企業人力資源提升計畫的補助，強化員工專業知能，並透過疫後改善缺工擴大就業方案補充短缺勞動力。
勞動部表示，今年國內旅宿業於疫情趨緩後面臨缺工情形，勞動部為鼓勵中高齡等勞工投入缺工行業，已自今年5月1日起推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，透過跨部會合作，針對疫情期間人力流失造成疫後景氣回溫短期人力缺工辦理專案媒合，並提供就業獎勵最高 1.3 萬元，鼓勵失業勞工投入缺工職缺，以及補助業者訓練費用，協助業者儘速補充人力。