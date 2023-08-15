好日子愛心平台4年媒合43億物資和善款 侯友宜：不會遺漏任何人
新北市長侯友宜今（15）日在市府出席新北市好日子愛心大平台感恩會，感謝各界企業、宗教、公益團體的資助，4年來已已媒合43億2,435萬多元的市值物資和善款，超過3,949萬人次受益，讚揚每位圓夢英雄都是新北市的貴人和菩薩，陪伴度過最嚴峻的疫情時刻，帶給弱勢家庭最大的溫暖；並說到絕不要遺忘任何一個人，不管身在哪個職位，永遠關懷全台每個人，讓台灣能有良好的生活環境，民眾得到妥善照顧，是他永遠的方向。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，好日子愛心大平台成立4年多，其中歷經3年的新冠疫情，感謝各界圓夢英雄陪伴相挺度過千日疫情，共同協助新北市度過難關，自己永遠記得普賢寺住持釋宗道法師的教誨：「一手來、一手去，攏來做好代誌」！說到今天的表揚只是部分代表，還有許許多多的圓夢英雄在幕後默默地支持和奉獻，強調新北也好，全台灣也好，絕不要遺忘任何一個人。
感恩會上釋宗道法師也宣布將捐贈260萬元給大平台做為弱勢租屋輔導計畫，新北市政府社會局長李美珍表示，這筆專款將做為新店、土城共22戶社會住宅購買家具、家電等物品之用，以備弱勢家戶萬一有緊急狀況時，可以最優惠價格承租這22戶社會住宅。