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自由車／場地賽怎麼比？看完這篇就懂了！　賽制規則懶人包

▲女子菁英組個人全能賽黃亭茵(左1)一馬當先封后。官方提供
▲女子菁英組個人全能賽黃亭茵(左1)一馬當先封后。官方提供

記者路皓惟/綜合報導

杭州亞運會場地自由車項目將於9月26日至29日在淳安界首體育中心自由車館舉行，屆時將產生12面金牌。本屆我國自由車隊派出11人出征，其中場地賽部分男子組選手為蕭世鑫、楊勝凱、康世峰、張誌盛與杜志濠；女子組則是黃亭茵、蕭美玉、曾可妡、王慈均和陳靖云。

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場地自由車賽是該項金牌最多的項目，選手主要在室內橢圓形賽車場進行比賽，賽道由長條形木板拼接而成，且彎道坡度介於25°至45°之間，目前國際標準賽道周長為250公尺。

場地自由車比賽不僅考驗選手的衝刺能力，也重視選手的團隊合作。從短距離的Sprint賽程到長距離的Endurance賽程，每一項目都充分展現了選手的技術。

1. 爭先賽 (Sprint)：

這不單單只是一場比誰衝刺最快的比賽，它需要策略和戰術。選手需要繞行場地三圈，但只有最後的兩百公尺才會計入比賽時間。這意味著選手需要在前兩圈過程中，找出對手的弱點和時機，確保在最後的衝刺階段取得領先。

2. 團體爭先賽 (Team Sprint)：

在男子組，三名選手組隊繞行3圈；而女子組由兩名選手組隊繞行2圈。比賽開始時，雙方會在相對的兩側同時出發，每一圈都會有一名領騎車手脫離；最後一圈，各隊只會留下一名選手，誰率先到達終點並取得最佳時間即可獲勝。每位隊員都有其專長：前兩名選手需具備衝刺能力，而最後一名車手則要有出色的耐力。

3. 團體追逐賽 (Team Pursuit)：

這是一項屬於中長距離的比賽，不論男、女組賽事都要繞行場地16圈，總距離為4公里。一個隊伍會有四名選手同時上場。在比賽過程中，隊伍可以進行換位輪車。輪車的頻率及換位時機，以及第四名選手脫隊的時機都取決於各隊的策略。

▲車手康世峰首度參加亞運，本屆經典賽拿下3金。官方提供
▲車手康世峰首度參加亞運，本屆經典賽拿下3金。官方提供
4. 競輪賽 (Keirin)：

競輪賽源自於日本，每場比賽開始，大會會派出一輛機動車領騎，帶領六位參賽者加速。以國際標準250公尺賽道為例，第一圈會穩定帶領車手加速到時速30公里（女子組大概25公里），在機動車輛退場之前會幫選手加速到時速50公里（女子組大約45公里），在繞行約5至5.5圈後，機動車將退場，留給選手們完成最後三圈的競賽。

5. 個人六項全能賽 (Omnium)：

這項目總共有6個子賽事，包括集體爭先賽、個人追逐賽、落後淘汰賽、個人計時賽、單圈助跑計時和積分賽。選手在每個項目中會獲得積分，最終獲得最多積分的選手將成為冠軍。這項比賽不僅考驗選手在短距離的衝刺能力，還要有中、長距離的耐力。

以下是這六項子賽事的規則：

  1. 集體爭先賽 (Scratch Race)：男女均為15公里，全員同時出發競賽。
  2. 個人追逐賽 (Individual Pursuit)：男子距離為4公里，女子為3公里。選手將按逆序進行配對。最終勝出者將根據完成賽事的最短時間確定。若出現平局，將參考最後一圈的時間或最快的一圈時間進行判定。
  3. 落後淘汰賽 (Elimination Race)：所有選手同時出發，每隔兩圈設立衝刺點，最後到達此點的選手將被淘汰。
  4. 個人計時賽 (Time Trial)：男子賽程為1公里，女子為500公尺。選手將根據淘汰賽後的排名，逆序進行賽事。最短時間完成的選手將獲勝。若時間相同，該名次將同時授予兩名選手。
  5. 單圈助跑計時 (A Flying Lap)：選手於累積完2.5圈後，接下來的250公尺將進行計時。
  6. 計分賽 (Points Race)：男子賽程為40公里，女子為25公里。排名將根據選手在賽事中的累計得分確定。其中，每10圈設置衝刺點，得分規則為：第一名5分，第二名3分，第三名2分，第四名1分。此外，選手若在主賽道超前一圈將獲得20分，若落後一圈則被扣除20分。
7. 麥迪遜賽 (Madison)：

麥迪遜賽又稱美式接力賽，參賽的隊伍由兩名選手組隊競爭。在場地自行車賽的各項目中，麥迪遜賽的賽程是最長的，男子組需完成200圈，總距離達50公里；而女子組則需跑120圈，總距離為30公里。

該賽事的競爭關鍵在於搶積分。每10圈，會設一個衝刺積分點，首先通過此點的隊伍將獲得5分，其後的二、三、四名分別可獲3分、2分及1分。值得注意的是，任何一隊若在比賽中若完成套圈，可直接獲得20分積分，比賽的最後一個衝刺點將可拿到雙倍的積分。

▲女子團隊競速賽由蕭美玉、王慈均、陳靖云輕鬆飆出1分09秒427成績摘金。官方提供
▲女子團隊競速賽由蕭美玉、王慈均、陳靖云輕鬆飆出1分09秒427成績摘金。官方提供

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