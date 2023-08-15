自由車／場地賽怎麼比？看完這篇就懂了！　賽制規則懶人包

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場地自由車比賽不僅考驗選手的衝刺能力，也重視選手的團隊合作。從短距離的Sprint賽程到長距離的Endurance賽程，每一項目都充分展現了選手的技術。
1. 爭先賽 (Sprint)：
這不單單只是一場比誰衝刺最快的比賽，它需要策略和戰術。選手需要繞行場地三圈，但只有最後的兩百公尺才會計入比賽時間。這意味著選手需要在前兩圈過程中，找出對手的弱點和時機，確保在最後的衝刺階段取得領先。
2. 團體爭先賽 (Team Sprint)：
在男子組，三名選手組隊繞行3圈；而女子組由兩名選手組隊繞行2圈。比賽開始時，雙方會在相對的兩側同時出發，每一圈都會有一名領騎車手脫離；最後一圈，各隊只會留下一名選手，誰率先到達終點並取得最佳時間即可獲勝。每位隊員都有其專長：前兩名選手需具備衝刺能力，而最後一名車手則要有出色的耐力。
3. 團體追逐賽 (Team Pursuit)：
這是一項屬於中長距離的比賽，不論男、女組賽事都要繞行場地16圈，總距離為4公里。一個隊伍會有四名選手同時上場。在比賽過程中，隊伍可以進行換位輪車。輪車的頻率及換位時機，以及第四名選手脫隊的時機都取決於各隊的策略。
4. 競輪賽 (Keirin)：
競輪賽源自於日本，每場比賽開始，大會會派出一輛機動車領騎，帶領六位參賽者加速。以國際標準250公尺賽道為例，第一圈會穩定帶領車手加速到時速30公里（女子組大概25公里），在機動車輛退場之前會幫選手加速到時速50公里（女子組大約45公里），在繞行約5至5.5圈後，機動車將退場，留給選手們完成最後三圈的競賽。
5. 個人六項全能賽 (Omnium)：
這項目總共有6個子賽事，包括集體爭先賽、個人追逐賽、落後淘汰賽、個人計時賽、單圈助跑計時和積分賽。選手在每個項目中會獲得積分，最終獲得最多積分的選手將成為冠軍。這項比賽不僅考驗選手在短距離的衝刺能力，還要有中、長距離的耐力。
以下是這六項子賽事的規則：
- 集體爭先賽 (Scratch Race)：男女均為15公里，全員同時出發競賽。
- 個人追逐賽 (Individual Pursuit)：男子距離為4公里，女子為3公里。選手將按逆序進行配對。最終勝出者將根據完成賽事的最短時間確定。若出現平局，將參考最後一圈的時間或最快的一圈時間進行判定。
- 落後淘汰賽 (Elimination Race)：所有選手同時出發，每隔兩圈設立衝刺點，最後到達此點的選手將被淘汰。
- 個人計時賽 (Time Trial)：男子賽程為1公里，女子為500公尺。選手將根據淘汰賽後的排名，逆序進行賽事。最短時間完成的選手將獲勝。若時間相同，該名次將同時授予兩名選手。
- 單圈助跑計時 (A Flying Lap)：選手於累積完2.5圈後，接下來的250公尺將進行計時。
- 計分賽 (Points Race)：男子賽程為40公里，女子為25公里。排名將根據選手在賽事中的累計得分確定。其中，每10圈設置衝刺點，得分規則為：第一名5分，第二名3分，第三名2分，第四名1分。此外，選手若在主賽道超前一圈將獲得20分，若落後一圈則被扣除20分。
麥迪遜賽又稱美式接力賽，參賽的隊伍由兩名選手組隊競爭。在場地自行車賽的各項目中，麥迪遜賽的賽程是最長的，男子組需完成200圈，總距離達50公里；而女子組則需跑120圈，總距離為30公里。
該賽事的競爭關鍵在於搶積分。每10圈，會設一個衝刺積分點，首先通過此點的隊伍將獲得5分，其後的二、三、四名分別可獲3分、2分及1分。值得注意的是，任何一隊若在比賽中若完成套圈，可直接獲得20分積分，比賽的最後一個衝刺點將可拿到雙倍的積分。