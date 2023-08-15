出席巴拉圭歡迎晚宴　賴清德：國際社會一定會看到台灣實力

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賴清德於當地時間14日抵達巴拉圭，午宴巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）及眾議院議長拉多雷（Raúl Latorre），下午（台北時間15日凌晨）會晤台巴科大應屆畢業生及在校生代表，並體驗製作巴國國民小吃活動，隨後並出席歡迎晚宴。
賴清德在晚宴時表示，明天是巴拉圭共和國大喜的日子，新任貝尼亞總統即將宣誓就職，巴拉圭與我國有66年邦誼，是非常重要的友邦，總統蔡英文特別指派他擔任特使，率領代表團前來祝賀，傳達全國人民對巴拉圭的祝福。
賴清德說，蔡英文有指示幾項任務，首先希望代表團能夠利用各個場合，把握各種機會，深化台巴邦誼，並開拓兩國各項合作，進一步促成台巴經濟繁榮發展，造福兩國人民。
賴清德指出，難得來到南美洲，應該要代表國家、政府、人民，向僑領、僑胞們表示感謝，僑領們雖然人在南美洲，心一直都在台灣，不論大大小小的事情，只要台灣有需要，都是出錢出力、提供協助，特別是在疫情期間，除了關心、幫助台灣，也在僑界登高一呼，代表台灣協助當地防疫，讓世界看見台灣有能力在國際社會上做出貢獻，這些對台灣的幫助都非常大，因此，此趟前來要向僑胞表達最由衷的感謝。
賴清德認為，台灣在國際上的參與，受到區域霸權的影響，因此蔡英文希望代表團藉由此行，自信地與國際領袖進行交流，與各國代表團使節們會晤，讓國際社會進一步了解台灣對於民主、自由、人權等價值的堅持，且台灣人民溫暖、善良，願意善盡地球村的責任，也願意在國際情勢複雜的狀況之下，在印太地區盡最大力量，維持和平與穩定，並對國際社會做出貢獻。
賴清德提到說，今天一早包機將要降落時，在天空中就可以看到僑領們揮舞國旗，歡迎著代表團，他的心情非常振奮，就像是在他鄉遇故知，也像是未曾離開國家，感到非常溫暖。
賴清德指出，今天上午他與代表團拜訪了現任總統阿布鐸，阿布鐸是一位非常傑出的領袖，在國際上支持台灣，且堅定認為，巴拉圭共和國應該要與中華民國維持友好邦交關係，並不是因為彼此利益交換，而是因為共同享有民主、自由、人權等價值。
賴清德接續說，今天他也拜訪了貝尼亞總統，貝尼亞強調他所率領的政府，一定會繼續與民主的中華民國台灣維持邦交，進一步深化兩國合作關係，他們彼此間也進行了各項合作計畫的探討。
賴清德深信，未來台巴邦誼一定會更加鞏固，合作關係也更加深入，希望南美洲各界僑領團結，國際社會一定會看到台灣的實力。