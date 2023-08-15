高虹安喝咖啡「自打臉」？新竹市府發言人：是為推廣在地優質咖啡
新竹市長高虹安昨（14）日遭台北地檢署依貪汙罪起訴，其中流水帳中最大單價式咖啡機和冰箱，針對喝不喝咖啡掀起攻防。昨天高虹安直批檢察官辦案草率，並強調自己不喝咖啡，但卻被人翻出去年直播喝咖啡的畫面。高虹安今（15）日前往天公壇參拜時被問到此事，她面露微笑卻由市府方言人施淑婷代答表示，市長喝咖啡市為了推廣在地優質咖啡，認為有跟市長不熟的人僅是看圖說故事就做出這樣的評斷，十分的不妥。
記者李春台／新竹報導
高虹安昨天遭起訴後，曾表示「我不喝咖啡，大家都知道」。但隨即被新竹市議員曾資程挖出去年直播喝咖啡的畫面打臉。這段與赫曼咖啡總經理王進忠一起直播的過程中，王進忠問高虹安，「聽說妳不喝咖啡？」高虹安回應，「沒有，其實我在你們店裡喝，就喜歡上你們家咖啡」，接著就喝了好幾口。
今天高虹安被媒體問到這個問題，先是露出微笑，隨後就由市府發言人施淑婷代答。施淑婷表示，其實高虹安真的就是不會喝咖啡，因為每次問她要不要喝咖啡她都說不要。高虹安是因為體質沒辦法喝咖啡，有些人看到圖片就開始捕風捉影，就說高虹安平常就有在喝咖啡什麼之類的，這是完全錯誤的解讀。
施淑婷最後強調，其實這些照片就是高虹安在推廣在地優質的咖啡相關產業而已，高都是非常願意去推廣的。有些跟高虹安不熟的人任意評斷這樣的言論，看圖說故事，非常不妥。