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勞動部多元培力計畫助地方創生老城鄉現生機

▲勞動部長許銘春(中)體驗製作老屋古瓦杯墊，讚賞建築廢棄物能再次運用，賦予其生命（圖／雲嘉南分署提供）
▲勞動部長許銘春(中)體驗製作老屋古瓦杯墊，讚賞建築廢棄物能再次運用，賦予其生命（圖／雲嘉南分署提供）

記者張振興/台南報導

勞動部長許銘春昨(14)日特地到台南官田大崎里實地參訪，關心台灣城鄉藝農實踐協會在當地的發展，留鄉青年們的努力及勞動部多元培力就業計畫的資源挹注，改造老屋營造適合長者居住的鄉里，還將日治時期老碾米廠變身成文創展售據點「藝農號」，結合農產和童玩，設計出一系列的實境探險遊程，讓老城鄉再現生機。

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▲台灣城鄉藝農實踐協會透過透過多元培力的訓練規劃，設計出實境探險遊遊程，暑假期間吸引許多親子家庭近2千人慕名參加（圖／雲嘉南分署提供）
▲台灣城鄉藝農實踐協會透過透過多元培力的訓練規劃，設計出實境探險遊遊程，暑假期間吸引許多親子家庭近2千人慕名參加（圖／雲嘉南分署提供）
台灣城鄉藝農實踐協會專案管理人林建叡表示，鄰近台南藝術大學的大崎里、長住居民數不到200人，許多房屋也因長者離開而破舊無人使用，所幸在109年時得知多元培力就業計畫進而提出申請，並設置「大崎村落創藝基地」吸引了一批各有不同專業背景的青年，留鄉修繕老屋並推動在地創生，運作至今已累積老屋環境營造共10餘處，也將近百年歷史的老碾米廠翻修成「藝農號」，推廣在地農產及文創手作選物，讓更多人認識活化大崎里，帶動地方創生。

▲勞動部長許銘春(右3)鼓勵民眾前來大崎里參觀，以實際支持在地，創造更多工作機會，讓青年願意留鄉深耕發展（圖／雲嘉南分署提供）
▲勞動部長許銘春(右3)鼓勵民眾前來大崎里參觀，以實際支持在地，創造更多工作機會，讓青年願意留鄉深耕發展（圖／雲嘉南分署提供）
勞動部長許銘春表示，為協助地方創造就業機會，帶動其特色產業發展，以及培育專業地方人才，勞動部積極推動「多元培力就業計畫」營造地方創生，其中台灣城鄉藝農實踐協會就是一個非常成功的標竿，除吸引有志青年留鄉打拼，計畫專案人員更透過多元培力的訓練規劃，設計出別具特色的暑期營隊活動，營造「好玩」、「好拍」、「好買」、「好吃」的農村體驗，今年度7-8月已辦理37場次、吸引許多親子家庭近2千人慕名參加，不僅同步提升地區營收，也為更多人創造在地就業機會。

參訪期間許銘春也體驗製作古瓦杯墊，在得知杯墊的組成就是老屋拆除後的碎片，豎起大拇指讚賞建築廢棄物能再次運用，賦予其生命變成嶄新的杯墊；此外，「藝農號」也展售許多雲嘉南轄區多元培力單位的產品，許銘春也鼓勵民眾前來參觀選購，以實際支持地方團體，創造更多工作機會，讓青年願意留鄉深耕發展，對地方創生有興趣的民間團體或非營利組織，也歡迎加入多元及培力就業計畫的行列，詳細資訊請上雲嘉南分署官網洽詢。

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