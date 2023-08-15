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今夜鬼門開！城隍爺坐鎮、八爺親開鬼門　極陰之時「1招旺財運」

▲以新竹都城煌廟為例，農曆七月初一的開鬼門儀式由城隍爺親自坐鎮，八爺來執行開鬼門任務，是極具民俗性意義的科儀。（圖／截自新竹市政府）
▲以新竹都城煌廟為例，農曆七月初一的開鬼門儀式由城隍爺親自坐鎮，八爺來執行開鬼門任務，是極具民俗性意義的科儀。（圖／截自新竹市政府）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（15）日入夜後的11點就是農曆七月初一子時，陰間與陽間的「鬼門」即將開啟，新竹都城隍廟也將舉辦極具民俗性意義的科儀，儀式由城隍爺親自坐鎮，八爺執行開鬼門任務，平時新竹都城隍廟為了防止陰魂「落跑」，廟口右邊的「虎門」幾乎都是關閉的狀態，每年僅農曆七月會開啟虎門讓陰間好兄弟進出，因此虎門又被稱做鬼門，一直要到農曆七月三十才會再度關閉。此外，命理專家也針對農曆七月到來，教大家轉財轉好運秘訣。

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城隍爺是陰間的地方官，甫過世的陰魂都需由土地公先帶至城隍廟接受第一輪審判，七爺八爺則是城隍爺不可或缺的左右手，文官協助審判陰魂的善惡、罪行；武官負責懲罰、鎮守。農曆七月初一到來時，新竹都城隍廟會舉行「開鬼門儀式」，也就是將虎門打開，此門在廟內向外看是右邊那扇門，所謂左青龍右白虎，對鬼魂而言，龍門進、虎門可以出，因此平時為了防止關押的鬼魂落跑，會將虎門緊閉，只有在農曆七月才會打開。

▲新竹都城隍廟有260多年歷史，信眾們除了去拜拜，也會到周邊嘗小吃，今傳出小吃攤將全面調漲5元。（圖／資料照）
▲新竹都城隍廟今晚11點將舉行「開鬼門儀式」，此門在廟內向外看是右邊那扇門，全年僅會在農曆七月開啟。（圖／資料照）
開鬼門儀式現場除了數名道士，還會有鼓隊、旗隊和號角隊，以及范、謝兩位將軍會鎮守在廟埕前，以防鬼門打開後，好兄弟們太開心導致秩序失守，因此由兩位將軍在外「控場」。

儀式開始前城隍廟的正門會先關閉，待晚上11點子時一到，鼓聲、號角聲共鳴，正門會先開啟；接著道士會站在廟外的虎門前作法、設下結界，接著由八爺從外將虎門開啟，好兄弟們的假期正式展開。為避免信眾被好兄弟沖煞到，廟方會淨空虎門前的走道，所有人都不得靠近。

新竹都城隍廟特殊的百文化儀式，不只吸引許多信眾到場爭睹，即時網路直播也能吸引數十萬人次觀看，若是想要一睹每年僅有一次的特殊科儀，不妨今晚走一趟現場，或是在線收看直播，體驗宗教濃厚的文化底蘊。

▲新竹都城隍廟農曆七月初一開鬼門的盛況。（圖／翻攝自YT@新竹都城隍廟）
▲過去新竹都城隍廟農曆七月初一開鬼門的盛況。（圖／翻攝自YT@新竹都城隍廟）
雖然說到鬼月帶有恐怖神秘的色彩，不過命理專家小孟老師，也特別分享了農曆七月限定的「五鬼運財法」，趁著極陰月極陰日極陰時求陰財（陰財：偏財，像是彩券大獎、發票中獎等），建議在8月15日晚上11點後，拿取紅包袋裝5個硬幣，象徵5鬼運財，記得要拿著紅包袋再對著天空冥想鈔票掉落就能增加偏財運。

也可以準備一個碗，裡面放1元、5元、10元、50元，再倒入冰水，最後將碗裡的錢水倒在花盆裡或樹根上。這個方法是因為鬼月屬陰，所以「陰水」為「冰水」，將水倒在花盆、樹根上，象徵「借陰發陰」，借「陰水」補「陰財」，偏財運就能因此大發。

最後小孟老師也建議大家，鬼月可以隨身配戴艾草，因為艾草日照多，陽氣充足能抵擋好兄弟，陽氣充足錢就來，且鬼月屬陰月，熱水屬陽氣，平時多泡熱水澡能抵擋陰氣入侵，發財又健康！

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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