看碧桂園風暴 兆豐銀董座雷仲達較擔心中國經濟下行風險
中國最大房地產開發商碧桂園債務危機加劇，又傳出中國最大民營資產管理公司「中植系」旗下的中融信託因投資房產失利也暴雷，市場擔憂引發「中國版雷曼風暴」。對此，兆豐金控暨兆豐銀行董事長雷仲達今（15）日表示，較大影響可能是中國經濟下行風險，進而增加本國銀行對中國曝險風險，所幸這幾年本國銀行對中國曝險已逐年減少。
記者顏真真／台北報導
雷仲達說，兆豐銀並沒有踩雷，中國碧桂園對台影響目前看是還好，他覺得較大影響還是中國經濟下行風險，進而可能增加本國銀行對中國的曝險風險，但若單純就房地產來看，台灣與中國並沒有連結，這部分較不擔心。至於中融信託會不會引發金融風暴？他覺得這要很小心，也不希望發生。
不過，雷仲達表示，這幾年本國銀行對中國曝險一直在減少，這是正確的，早在幾年前就開始減少對中國曝險。根據金管會日前公布的統計數據顯示，今年第2季底本國銀行對中國「曝險金額」、「曝險占淨值比重」雙雙創下統計以來最低，曝險金額從上季1兆634億元降至1兆102億元，曝險金額占結算淨值比從25.6％降至23.9％，連9季下滑，亦創2013年有統計數字以來新低。
此外，金管會統計，截至今年6月底，14家本國銀行在大陸地區計設立25家分行、8家支行、5家子行，今年上半年獲利達22.3億元、年增105.8%，但仍有2家金融機構對中國的放款比重超過淨值50%，一家為凱基銀行51%，另一家則是中信銀行53%。