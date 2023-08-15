你敢「與鯊魚共游」嗎？四分之三台灣人旅行愛冒險　6行程戰膽量

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泰國擁有眾多海龜棲息而命名的「龜島」，有眾多出色潛點並可賞多樣珊瑚礁生態，喜愛自由潛水的玩家可到「綠岩」洞穴潛水，挑戰極限；而「鯊魚灣」等淺水域則是非常適合浮潛客，清晨和傍晚時分最有機會與礁鯊和海龜共游。位於宿霧北岸外海的菲律賓「馬拉帕斯卡島」，是全球唯一可全年與長尾鯊共潛之處，島上還有潛水學校提供相關專門行程，近距離欣賞瀕危生物；「特潘尼海灘聚居村」提供專屬接駁船隻，方便旅人往返由當地導遊和在地商家經營的跳島行程和水上活動。
到帛琉探訪「Ngermeaus」無人島，擁有豐富珊瑚礁鯊魚、錘頭鯊和虎鯊，尤其聚集周邊海域的黑鰭礁鯊，使其得名「鯊魚城」，可體驗與鯊魚共游的浮潛活動，再領略無毒水母湖、牛奶海、大斷層、百年干貝城，及世界知名的藍角和德國潛道。推薦入住少數擁有私人海灘和淺潟湖的「科羅」帛琉皇家度假村酒店。
被鯊魚潛水愛好者視為勝地的南澳洲「林肯港」，在知名的「海王星島保護區」，深入大白鯊、錘頭鯊和短尾真鯊的天然棲息地，為目前全球少數提供鯊籠潛水體驗的地區之一，旅客能在安全的籠子內，近距離與大白鯊互動，或選擇搭乘水下觀景艙，與傳統鯊魚籠同步潛入海中；並就近入住「瑪麗娜酒店」。
而埃及西奈沙漠東岸的「沙姆沙伊赫」，以清澈溫暖的紅海海水，造就雙髻鯊、鯨鯊等多種鯊魚的適居棲息地，更成為旅人們的水肺潛水天堂；旅客還能前往沙漠體驗刺激獨特的駱駝騎乘、日出四輪越野車冒險之旅。另外，巴西海岸外的「費爾南多迪諾羅尼亞島」，獲得聯合國教科文組織列為世界遺產，是全球密度最高的海豚棲息地。潛水老手可挑戰棲息海龜和各種鯊魚的海底山脈「卡貝薩達薩帕塔」，潛水新手則能在水域較淺的潛點，與溫馴的雙髻鯊和象鯊共游。
旅遊電商奧丁丁觀察國人境內旅遊，除了每年夏季都熱銷的龜山島牛奶海包船、宜蘭南澳漂漂河、安農溪激流泛舟、輕航機等人氣行程，而秘境行程與海陸空冒險，舉凡背包艇、飛行傘、溪降、原民部落體驗，也成為 2023 年夏季旅遊新興選擇，嗅到國人深度特殊性遊程的趨勢，推出「秘境探險最前線」行程專區。
集結眾多特殊水上活動、部落文化體驗、山林野營等在地行程推出的「秘境探險最前線」行程專區，其中今年全新上架背包艇、溪降、瀑布垂降等行程，還祭出限時獨家同行72折優惠。包括宜蘭南澳、新北坪林、桃園大漢溪、南投國姓北港溪、新竹五峰等地背包艇體驗；東北角海蝕洞、基隆泰安瀑布的溪降行程等。國內外都有民眾挑戰成為冒險王的選擇。