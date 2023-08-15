郭台銘消風？大數據揭：屏東造勢後網路聲量不增反減

鴻海集團創辦人郭台銘獨立參選總統箭在弦上，郭台銘9日屏東第一場「主流民意大聯盟」造勢，但媒體報導指出，站在台上力挺郭台銘的國民黨民代、鄉鎮市長人數不若5月初的造勢場合，顯示在國民黨7月全代會後，被國民黨提名參選總統的侯友宜已逐漸「定於一尊」，而郭台銘可能有「消風」的趨勢，根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，郭台銘屏東造勢當天跟前一天的聲量相比不增反減，代表著這場屏東大造勢代表郭台銘仍具影響力，但這股能量並沒有轉換到網路聲量上，無法帶動更多自然討論及關注度。
政治中心/綜合報導
為了解郭台銘與侯友宜近期的網路輿情聲量走勢，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集自今年8月1日至8月9日之間，郭台銘、侯友宜。數據分析顯示，侯友宜自7月底啟動訪日行程，8月2日結束訪日行返台時，單日創下超過2.6萬則聲量高峰，不過隔日聲量表現下滑，截至8月8日前聲量維持在每天快1.5萬則左右，即便期間他推出第二支競選宣傳片「關公」、與黨籍立委便當會，也沒有引發網友們多少興趣，遑論帶動討論。反觀郭台銘在8月7日晚間返台時，預告將向外界報告「重要的事情」，聲量急起直追，隔天單日創造超過2.2萬則聲量。
不過，值得注意的是，8月9日當天，侯友宜和郭台銘的網路聲量表現出現一個有趣的變化：侯友宜在8月9日當天首度公布完整的能源政策，主張「核一、二、三延役、安全重啟核四」，立即掀起輿論正反論戰，當天創造超過2.7萬則聲量，超過月初高峰的數值，反觀郭台銘晚間前往屏東大造勢，當天的網路聲量卻只維持在約2.2萬則，並沒有出現明顯的成長動能，和前一天的聲量相比不增反減，代表著這場屏東大造勢從「動員」的角度來看，或許能說明郭台銘仍具影響力，但這股能量並沒有轉換到網路聲量上，無法藉此帶動更多自然討論及關注度。
若進一步分析郭台銘、侯友宜的網路正負面聲量及好感度比較，網路數據分析發現，侯友宜的好感度0.37仍然輸給郭台銘的0.46，然而，郭台銘現階段的網路聲量表現沒有起色，儘管他的好感度暫時高於侯友宜，但在選舉過程中，總體氣勢無法成長、大眾目光沒有聚焦在郭身上，恐怕也只是徒勞。