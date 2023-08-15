打針、抽血前必看！了解「暈針」原因及預防方法　別再臉色發白、暈倒

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暈針是什麼？有哪些症狀？ 哪些因素會導致暈針？所謂的「暈針」，其實學名叫作「血管迷走神經反應」。何國維醫師說明，血管迷走神經反應主要是由以下2因素造成的：
- 生理因素：
- 心理：
何國維醫師表示，暈針是一種生理、心理造成的過度反應，這些因素會使血壓突然下降，導致進入大腦的血流量減少，產生頭暈目眩、噁心想吐、頭重腳輕、臉色蒼白、呼吸急促、冒冷汗等症狀，少數人會有暈厥、失去意識等嚴重情況。
暈針症狀不是貧血 預防方式有「這些」由於貧血症狀（如：頭暈、臉色蒼白）與暈針類似，因此許多人常將相關症狀誤以為是貧血，甚至認為抽血、捐血會導致貧血，但事實上這些不適症狀大多都是暈針造成的。
何國維醫師提到，暈針是捐血人捐血不適反應的第一名，發生率遠高於瘀青，但暈針其實是可以被預防的，以捐血來說預防方式如下：
- 捐血前
- 捐血前一天補充大量水分，尤其是天氣較熱的時候
- 捐血前一天應充足睡眠、不熬夜
- 捐血前應正常飲食（清淡為佳），勿空腹捐血
- 捐血前30分鐘再次補充水、果汁或牛奶等水分
- 捐血時找人陪伴
- 若曾有暈針反應，可先告訴護理人員以提供相關協助
- 捐血後
- 捐血後至少休息10－15分鐘，確定沒有不舒服後再離去
- 捐血後補充水分和點心，使身體適應調節血量
- 捐血後6小時內勿飲用酒精類飲品、勿泡溫泉、勿蒸汽浴
- 捐血後24小時內多補充水分
- 捐血後24小時內勿劇烈運動，例 如打球、賽跑、游泳等。
而民眾在打針、抽血前也可依上述原則來預防暈針產生，多補充水分並避免熬夜、空腹、酒精等。此外也要放鬆心情、避免過度緊張，聽音樂、觀看影片、與人交談等分散注意力也有助於降低恐懼、疼痛並預防暈針。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58812
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