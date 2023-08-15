「北一女制服悠遊卡」會唱校歌！加賣又售罄、學生號召爸媽一起搶

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北一女中指出，綠制服是北一女中的重要象徵，也是國中女生夢想的高中制服，本次為慶祝120週年校慶，特別與悠遊卡公司發行綠制服悠遊卡，經典而優雅，一經感應過卡後更能唱出校歌，是一件獨特創新又深具意義的收藏品。同時悠遊卡公司會提撥10%的銷售金額做為北一學子推動社會公益活動的圓夢基金。
為何會有這樣的構想？吳銘祥透露，主要是考量學生最常使用悠遊卡，剛好綠制服又是北一女象徵，希望學生、校友在台北市通勤時，能跟學校有某種連結性；除了在視覺上可以看到綠制服外，也希望在聽覺上呈現共同回憶、記憶點，因此想到在「嗶卡」時能聽到校歌，會出現「為我女界增光耀」歌詞。
昨天甫預購就搶購一空，連第2批5000張悠遊卡也賣光，吳銘祥說，很多學生到辦公室哀號「北一女制服悠遊卡」太夯，都搶不到，校友也有反映買不到，紛紛希望能加售，但學校這邊還得看悠遊卡公司量能而定，也有學生很厲害，請爸爸媽媽一起幫忙搶，一邊用網路預購、一邊排7-11的ibon，搶到了2、3個；他認為，很多民眾除了被悠遊卡造型吸引，可能也是想藉此支持學生的公益提案。
悠遊卡公司表示，北一女中悠遊卡販售所得10%將捐贈作為北一女中社會公益活動提案圓夢基金，首批5000張在昨天上午11點開放預購後，15分鐘內已售罄，後續緊急加碼第2批、5000張，協調超商7-ELEVEN與博客來販售，下午2點又賣光。至於是否加售，悠遊卡公司將持續關注庫存跟通路情形，目前都還在協調中，有進一步消息會立即對外公布。
吳銘祥說，目前學校正在擬定草案、審核標準，盼推動社會公益活動的校內學生，都可以向校方提報計畫申請基金使用，通過後依內容提撥金額，並考慮安排指導教師協助學生實行計畫。
他強調，其實提撥10%的銷售金額做為圓夢基金，最主要目的是讓社會大眾知道學生倡議的公益議題，並舉例，目前學校有很多成熟的計畫案，包括「從經開始」關注月經貧窮議題；「綠覺醒」從反送中活動裡得到反思，盼學生重視各式社會及人權議題；「安普拉斯特φ青少年去塑聯盟」致力推動減塑，提供學生使用環保袋、可重複利用的杯架裝外送飲料；「菸沒綠洲」致力改善菸蒂污染，透過高中生淨街活動、二合一環保菸盒設計、與環境教育等面向，盼打造一個「不再菸沒的綠洲」。