新北社區治安研習觀摩 警民合作打造安心、安全、安康的宜居城市
新北市政府警察局今（15）日於土城樂利國小舉辦社區治安研習觀摩活動，新北市副市長朱惕之到場主持並頒贈「績優群倫」匾額，讚賞接受表揚的日新里社區獲得111年治安社區加速推動營造績效評鑑第2名、111年環境認證五星級及111年特優里長等殊榮，期盼藉由社區治安研習觀摩活動，建立多元合作夥伴關係，營造安心、安全、安康的宜居城市生活環境。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府警察局表示，社區治安研習觀摩活動課程邀請專家學者講授有關社區治安、家庭暴力、防制詐騙等相關議題，並由警政、消防、社政等單位實施各項預防犯罪、交通安全、婦幼安全及治安策略研討，本次觀摩活動更由日新里里長吳信坪現身說法、經驗分享及地方治安、交通、特色介紹、環境訪勘等課程交流觀摩學習，藉由行動劇表演等模式演繹社區治安營造工作等相關作為，提高參與研習者學習興趣。
新北市政府警察局指出，希望藉由活動激發更多里或社區主動參與社區治安營造工作，落實「治安社區化」政策，提升社區民眾防、救災意識及緊急應變能力，完善社區自主防衛體系，確保人民生命財產安全，提升民眾生活品質，並使政府部門結合轄內各社區，建立多元合作夥伴關係，擴大各階層積極參與，維持彼此密切良好的互動關係，達到犯罪預防與防止災害的雙重目的。