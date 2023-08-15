越南開放電子簽證拚觀光 河內獲選「寒假旅遊理想目的地」
越南15日起全面開放電子簽證，預計吸引大批國際觀光客造訪。《美國新聞與世界報道》選出寒假最適合造訪的10大旅遊理想目的地，越南首都河內名列其中。報導指出，河內冬天氣候宜人，少雨、空氣乾燥，相當舒適。冬天的氣氛更能凸顯河內20世紀60、70年代的古老景緻，遊客可以參觀歷史景點，並在寒冬裡來一碗熱騰騰的河粉，並且親自體驗當地農歷新年、香寺廟會等傳統節日。
國際中心楊雅婷／綜合報導
《美國新聞與世界報道》公佈的「全球寒假旅遊理想目的地」，是根據旅遊專家和讀者提供的評論綜合分析，數據顯示，越南首都河內受到專家和遊客一致好評，特別是在冬天時的旅遊體驗，更是吸引許多國際觀光客一再回訪。
越南河內是越南首都，也是僅次於胡志明市的第二大城市，是越南最多國際觀光客造訪的城市。這裡因為在19世紀末到第二次世界大戰期間曾受法國殖民，市區擁有許多法國殖民建築，也讓河內有著「東方巴黎」的美稱。遊客來到河內可以到老城區與法國殖民區參觀，搭車前往郊區可到陸龍灣、沙壩，從河內到知名的下龍灣只要3小時車程，可以跟河內的行程一起安排。
河內四季分明，冬天氣溫約在13至20度，宜人的天氣，相當適合遊客造訪，電子簽證開放後，可望迎來新一波旅遊高峰期。