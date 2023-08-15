最美英文老師「拍片教髒話」主播台夢碎！反獲新節目與張艾嘉合作
台灣YouTuber「Peggy Chen」，憑藉亮眼外型與流利口吻，再加上美國大學畢業資歷，成為近年來最火燙的網紅，獨特的雙語教學風格，更讓她獲封「最美英文老師」稱號，還成為節目《小姐不熙娣》固定班底。事實上，Peggy過去曾被新聞台相中，差點跳級登上主播台，卻因為一部「教髒話」的影片遭到開除。結果Peggy不僅獲得節目邀約成為藝人，還傳出未來將和金馬影后張艾嘉合作主持台版《尹食堂》。
記者詹鎰睿/綜合報導
據悉，若要成為新聞主播，一般都是由記者先做起，慢慢累積經驗後，才會接觸到主播台，但Peggy卻成了例外，教學影片被電視台長官看見後，直接邀請Peggy晉升主播。結果1個月內，Peggy卻因一部「教大家說英文髒話」的短影音，被長官發現，隨即立刻開除Peggy。事後，Peggy也在YouTuber百靈果的節目上證實此事。
所幸，Peggy的發展不僅沒有受到影響，反而越來越順遂，不僅被知名製作人B2哥相中，成為節目《小姐不熙娣》的固定來賓，還擁有一份經紀合約。據《鏡週刊》報導，B2哥看中了Peggy的流利口才與高顏值，特別安排Peggy加入新節目的主持行列，將與金馬影后張艾嘉、主持天后曾寶儀、以及男星楊祐寧同台，而該節目還有「台版《尹食堂》」的稱號。
對此，《NOWnews今日新聞》稍早詢問Peggy經紀人此事，經紀人則回應：「這部分要問製作單位這邊，對於節目的內容，我比較不能回覆。」面對追問，經紀人建議：「如果想要了解，可能要跟節目去做確認。」間接證實Peggy有接到節目邀約的消息。