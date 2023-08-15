北市公園處駐衛警性騷處長降級 議員批蔣萬安：假動作大可不必
民進黨議員洪婉臻6月中旬揭露，台北市公園處駐衛警性騷擾員工，受害者更多達8人；後續台北市府認定性騷擾事證明確，駐衛警2大過免職，公園處長黃淑如自請處分，台北市長蔣萬安也證實黃淑如由公園處長轉為工務局主秘。對此，洪婉臻批評，黃降職後仍是主管階級，蔣萬安雖稱「性騷零容忍、絕不寬貸」，但若只是假動作大可不必。
記者邱新博／台北報導
洪婉臻6月中旬舉行記者會爆料公園處駐衛警性騷擾案件，受害者更多達8人、甚至衍生職場霸凌。後續市府調查結果認定駐衛警性騷擾行為明確，2大過免職處分；而公園處長黃淑如則在事發時就自請處分，因督導不周影響機關聲譽，將依照市府及所屬各機關公務人員獎懲標準懲處，最後決議將其調離現職。
蔣萬安今接受媒體聯訪也證實黃淑如將轉調為工務局主任秘書，蔣萬安說，9月1日就會正式生效，他的態度就是面對任何性騷擾事件，絕不寬貸，絕對零容忍。
洪婉臻回應，部屬害怕容忍性騷的主管，受害只能敢怒不敢言。而處長調主秘，同樣還是管理階級，領有主管加給，不知道蔣萬安所謂「性騷零容忍、絕不寬貸」代表什麼，如果只是假動作大可不必。
她要求，請蔣萬安務必徹底執行「性騷零容忍、絕不寬貸」，若只是嘴巴喊喊，就代表蔣萬安帶領市府大有問題，未來堪慮。