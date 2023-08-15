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張學友宿疾發作，開唱一半突跌坐舞台！三大症狀教你分辨梅尼爾氏症

張學友宿疾發作，開唱一半突跌坐舞台！三大症狀教你分辨梅尼爾氏症
張學友宿疾發作，開唱一半突跌坐舞台！三大症狀教你分辨梅尼爾氏症

Heho健康

香港「歌神」張學友近日在馬來西亞開唱，未料演唱到一半時，卻突然跌坐舞台，讓不少歌迷擔心，事後他解釋，自己自幼患有梅尼爾氏症，導致平衡感不佳，約每年都會復發一次。耳鼻喉科醫師表示，梅尼爾氏病在台灣並不常見，並不是「眩暈」同義詞，併有聽力變化才考慮是此症，致病機轉仍不十分清楚，現可透過核磁共振影像學做輔助診斷。

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張學友此次在馬來西亞開唱第三場演唱會的時候，便曾透露當天在演出前就感覺到頭暈，但不忍歌迷失望，仍堅持上台唱歌，並表示耳水不平衡的問題，不會影響到他唱歌，但是不能太用力在台上跳舞。對此振興醫院耳鼻喉部主任蕭安穗表示，眩暈是種症狀，天旋地轉的感覺，有許多疾病會產生此症狀，梅尼爾氏症就是其一。

梅尼爾氏症是眩暈症的一種

蕭安穗強調，臨床上會引起眩暈的疾病相當多，包括前庭神經炎，耳石症、與偏頭相關聯之眩暈、平衡功能障礙、基底動脈循環不良、頸性眩暈與梅尼爾氏病等。依壉國外報告梅尼爾氏症佔眩暈相關疾病7.8%，也有報告高達30%。

他曾分析臨床案例，二次暈眩初診的患者分別是1.9%(621個病例)、3%(565個病例)，與國內十萬分之200-500比率懸殊，推測可能與人種有關。

美國耳鼻喉頭頸外科學會對於梅尼爾氏病有明確定義，診斷標準為：
一、至少有兩次以上的眩暈發作，且持續時間在20分鐘至12小時。
二、至少有一次眩暈在發作前或發作時，聴力檢查有低頻或中頻區的聽力減退。
三、同一耳有起起伏伏的聽力波動、耳鳴或悶脹感。
四、排除其他原因(如梅毒細菌或病毒感染、自體免疾病、外傷或腫瘤)。

中國醫藥大學衛教資訊便指出，梅尼爾氏症是一種內耳疾病，某種原因引起內耳淋巴產生過多或吸收不平衡造成內淋巴水腫。典型的美尼爾氏症會出現眩暈、耳鳴、聽力障礙、伴隨噁心想吐等，發作時間由數分鐘到數小時不等。



建立良好的免疫力才能避免復發

引起梅尼爾氏症的原因相當多，多數認為是內耳內淋巴液增生造成水腫導致耳悶、耳脹、耳鳴、聽力下降與眩暈，為何會造成內淋巴水腫則可能與基因、內分泌系統、自體免疫系統障礙、過敏、病毒感染、循環不良或偏頭痛有關。

梅尼爾氏症的治療包括：急性期藥物治療，包括前庭系統抑制劑、抗組織胺、多巴胺拮抗劑、鎮靜類；非急性期藥物治療，包括低劑量利尿劑、改善內耳迷路循環藥物、口服類固醇、中耳腔注射類固醇；手術治療，可以暫時改善症狀，長期效果並不令人滿意，臨床上需手術者非常罕見。

由於梅尼爾氏症治療並不困難，但因易復發造成患者困擾，根據醫學指出，大部份病人會因為熬夜或太大的壓力，使病情惡化或發作。另外吃太鹹的食物以及咖啡、巧克力、喝酒、抽菸等也會使病情復發，因此病人必需限制咖啡因及酒精的攝取、戒菸、限制鹽份攝取，或者服用利尿劑也有助排除體內過多的水分，或有止暈效果。

文／謝承恩　圖／巫俊郡、艾蜜莉

1.資料來源:中國醫藥大學附設醫院

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 張學友宿疾發作，開唱一半突跌坐舞台！三大症狀教你分辨梅尼爾氏症

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