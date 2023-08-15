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有別於其他 3C 產品，多用 LCD 和 OLED 螢幕，依靠發光成像特性，將光線直接射入眼睛；蔡景耀說，現正流行的電子書閱讀器，在視覺呈現上模擬「紙質書頁」質感，不會自體發光，對人眼相較不刺激。
以「反射式」的特點為主，在閱讀電子書時，需要經過外界光線照射到螢幕才會反射到人眼，就像是實體書本一樣，在有光的地方才能看清楚。
另外電子書也使用「黑白雙色電子墨水」成像，由數百萬個「微膠囊」組成，內含許多黑白兩色電泳粒子懸浮，白色帶有負電荷，黑色則是正電荷。通電時，雙色電荷會因為正負相吸而移動，顯現出白紙黑字樣態；沒電時，畫面會靜止不動，不會消失，稱為「雙穩態」。
只有畫面在變動的時候需要電力，所以電子書閱讀器耗電量極小，不傷眼的原因也是因為電子書在頁面停留時，不會發生畫面刷新動作，不會閃爍，眼睛負擔自然小。
電子書閱讀器對眼僅是「相對負擔較小」，看多還是會近視
蔡景耀說，現代很多有閱讀習慣的民眾從實體書本轉為電子書閱讀器，不過依然要小心用眼。電子書因為主打不傷眼讓許多人放下警戒，一天之中連續看個 3 、 4 小時都沒問題。
不過蔡景耀補充：「電子書和實體書是一樣的概念」，唯一不同就是電子書輕薄好攜帶，比起一般的 3C 螢幕更少讓眼睛產生病變。蔡景耀強調，過往人們會因為勤讀書而近視，那現在當然也會。尤其是電子書和紙本書一樣依靠周遭光源，更要注意。
他表示，從小學中年級開始，一直到高中都是處於眼睛度數最容易大幅增長的區間，因此無論是電子書、手機、平板，都要適時使用。不管是瀏覽何種 3C 物品，睫狀肌都在用力，最終會導致近視。成人每半小時眼睛就要離開螢幕，學齡兒童、青少年則是每隔 15 分鐘就要休息。
電子書雖然相較護眼，不過還是取決於個人使用習慣，周遭光線太強太弱都不好，在強光、弱光下看電子書，可能會造成眼睛更加疲勞。因為螢幕反射需要使眼睛更努力對焦和調節；時間久了會導致頭痛和不適感。
因此，適時的眼睛休息、遠離螢幕、選擇適合的字體大小和間距，以及保持正確的閱讀姿勢，都是保護眼睛健康的關鍵方式。電子書閱讀器的確可以相對減輕眼睛的負擔，但仍需謹慎使用，確保靈魂之窗不受損害。
文、鄭淳淳／圖、孫沛群
台北市聯合醫院中興院區院長蔡景耀
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 電子書真不傷眼嗎？眼科醫師建議使用 4 方法可保護眼睛