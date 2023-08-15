越南電子簽證今開放！最受歡迎「目的地」Top 3 巨大佛手超壯觀
越南政府14日晚間發布公告，自今（15）日起，開放台灣在內的所有國家電子簽證，未來台灣旅客前往越南可以直接線上申辦簽證，費用每人僅收取25美金（約新台幣800元），直接可省去好幾千元的花費。旅遊平台KLOOK分享，據Klook數據，過去2個月每月搜尋越南相關商品流量成長50%，峴港、胡志明市與下龍灣為最受歡迎Top 3目的地 。
記者許若茵／台北報導
去年底各國邊境解封，越南尚未恢復台灣旅客申請電子簽證，當時需透過旅遊業者代辦，但價格高昂且混亂，從新台幣3000至6000元都有；今年即便簽證代辦費用已壓縮在3、4000元，仍然算是一筆不小的費用。現所有想飛去越南的台灣旅客，終於可以僅以25美金價格申請。
其實在宣布電子簽證開放前越南作為旅遊目的地早已備受關注，據Klook數據，過去2個月台灣用戶在平台上瀏覽搜尋越南相關商品的流量每個月成長50%，6、7月達到最高峰；其中峴港、胡志明與下龍灣為最受歡迎的前3名目的地，分居中越、南越和北越，其中峴港、胡志明市受惠於多個台越直航班機，下龍灣距離河內車程約3小時，是到河內的旅客必排的一日遊行程。
最受台灣旅客關注的商品品類包括一日遊、體驗行程與飯店，其中因為有巨大佛手成為爆紅景點的峴港巴拿山更是Klook近期搜尋量最高的越南熱門商品，此外到下龍灣必去的遊船行程以及佔地超過17萬平方公尺的富國島珍珠遊樂園則居次，電子簽開放後，可望能吸引更多世界各地的自由行旅客，前往越南挖掘在地的美麗。