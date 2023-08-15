天氣預報／連4天雨彈轟炸！全台躲不掉 「雨勢最兇猛」時段曝光
近期較穩定的好天氣即將消失了，中央氣象局預報員廖經翔表示，明（16）日開始水氣增加，全台降雨機率大增，尤其中南部地區一直到週六（8月19日）都要特別留意局部大雨發生的可能，其中明晚至週四一整天（8月17日）是雨是最大、最劇烈的時段，包括日前有傳出災情中南部山區在內，都要嚴防再一波的大雨釀災，北部降雨會會變得較多，請民眾外出務必攜帶雨具。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員廖經翔說明，明天天氣受到低壓帶影響，水氣明顯增多，台灣中南部地區有陣雨或雷雨，且短時間內都會有強降雨、局部大雨的發生，雨勢越晚越明顯，並持續到週四，特別提醒民眾，明晚到週四一整天的降雨幾乎沒什麼空檔，務必多加留意外出安全，避免前往山區活動。
水氣較多的情況會延續到週六，廖經翔指出，週五（8月18日）雨勢雖然比週四小，但降雨還是相當明顯，一直到週六才真正來到趨緩的過程，下週日（8月20日）過後，水氣開始減少，各地才會回歸比較穩定的天氣，僅午後有局部雷陣雨。明日氣溫部分，廖經翔表示，各地高溫大約都落在攝氏32至34度，東部地區可以來到攝氏35度，低溫則落在攝氏26至27度，
廖經翔提醒，由於下週台灣附近大環境仍處於大低壓帶，低壓帶中的氣候不穩定，也很容易有熱帶系統發展，因此下週不排除有熱帶擾動甚至是颱風出現，不過實際影響還要多做觀察，較後期的天氣預報，不確定性也較大，請民眾持續留意最新天氣動態。